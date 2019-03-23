親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不忍貧童穿破補鞋 虎女獅子會慨捐家扶購新鞋

2019-03-23 12:41聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

今年小學六年級的「小棋」是學校棒球隊員，運動鞋2、3個月就破掉了，家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會得知，今天捐出12萬元給雲林家扶中心40戶家庭選購新鞋，希望讓孩子都能穿上合腳的新鞋。

「小棋」今天跟媽媽和弟弟開心的到鞋店選購新鞋，希望找到一雙耐穿又舒適的運動鞋，讓他跟弟弟在球隊練習時，能跑得更好。

小棋的爸爸中風無法工作，媽媽辛苦工作扶養他與3個弟妹，他和弟弟參加學校棒球隊，每天都需要跑步練習，鞋子損耗相當快，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，無法常常買新鞋替換，讓媽媽很愧疚，能夠為孩子買一雙新鞋，全家都很開心。

虎女獅子會長鍾麗玉說，雲林家扶扶助的家庭中，很多孩子或是爸媽礙於經濟，常常穿著破舊或是不合腳的鞋子，因此集結獅姐們的愛心，提供家扶中心40戶家庭每戶3千元的購鞋金，希望這些家庭穿上合腳的鞋子，人生的道路能夠更加順遂。

雲林家扶中心扶幼主委陳燦勳說，雲林家扶照顧的弱勢家庭超過六成是單親、隔代教養，他們平日忙於生計，很難有機會添購新鞋，感謝虎女獅子會及虎尾鎮公所的響應，讓他們有機會為自己挑一雙舒適的新鞋。

許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今...
許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今天捐出12萬元給雲林家扶中心40戶家庭選購新鞋，希望讓孩子都能穿上合腳的新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享
許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今...
許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今天捐出12萬元給雲林家扶中心40戶家庭選購新鞋，希望讓孩子都能穿上合腳的新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享
許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今...
許多弱勢家庭家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會今天捐出12萬元給雲林家扶中心40戶家庭選購新鞋，希望讓孩子都能穿上合腳的新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享

工作中風隔代教養

相關新聞

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

莫拉克受災兄弟10年努力不懈 種薑翻轉人生

2019-03-23 10:20

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

鯤喜灣文化季10周年 黃偉哲牽罟揭幕

2019-03-23 11:21

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

清明連假遊雲林 搭車享優惠

2019-03-22 23:28

嘉市永久身障手冊 一成未換新

2019-03-22 23:22

警界虎將 管嘉縣治安

2019-03-22 23:20

雲林蒜頭歉收超過5成 陳吉仲提4對策

2019-03-22 22:11

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08

麻豆文旦去年因這件事滯銷 陳吉仲「拜託媒體先查證」

2019-03-22 20:15

7千萬整修嘉市棒球場 李俊俋、黃敏惠盼帶動運動經濟

2019-03-22 18:34

柚農安心！農委會主委宣布收購600噸大果文旦

2019-03-22 17:06

生人迴避！ 雲林崙背今晚8點送肉粽

2019-03-22 15:58

種菜郎歡喜種菜 農民揪團賣菜助童

2019-03-22 13:19

嘉縣警察局長交接 警署提醒：查處澄清假消息

2019-03-22 13:08

雲林台灣好行升級 兒童節連假搭車有優惠

2019-03-22 12:42

影╱西瓜紅了！瓜農：台北越熱 銷量價格越好

2019-03-22 09:49

赤腳踩粗鹽像菜瓜布 小學生：先民曬鹽真辛苦

2019-03-22 09:11

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

生人迴避！ 雲林崙背今晚8點送肉粽

2019-03-22 15:58

高雄自立陸橋趕在三周內拆除完畢 下午通車

2019-03-22 13:09

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

4億元花蓮香榭大道動工在即 民憂停車配套不足求暫緩

2019-03-22 14:44

日月潭風景區擴大納入埔里 地方憂農業、開發恐受限

2019-03-22 16:37

新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

麻豆文旦去年因這件事滯銷 陳吉仲「拜託媒體先查證」

2019-03-22 20:15

春暖花開遊花海 員林市數十萬朵蜀葵花怒放迎客

2019-03-22 22:08

柚農安心！農委會主委宣布收購600噸大果文旦

2019-03-22 17:06

嘉縣警察局長交接 警署提醒：查處澄清假消息

2019-03-22 13:08

基隆港水上計程車今年開航？港公司：加緊評估中

2019-03-22 18:34

協和電廠轉型天然氣日省1200萬元 議員憂衝擊漁民生計

2019-03-22 16:42

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

宜蘭綠博30日登場 縣外民眾憑大眾運輸票根免費入園

2019-03-22 14:16

南投縣長赴陸拚經濟 盼創30億元觀光商機

2019-03-22 17:00

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

警力大補帖！新竹市4年逐年編預算 補滿警力缺額

2019-03-22 13:20

宜蘭綠博30日登場 萬坪稻田「長」出巨大熱帶魚

2019-03-22 23:27

高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

5年5千萬 花蓮客運引進無障礙巴士嘉惠輪椅族

2019-03-22 15:54

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

種菜郎歡喜種菜 農民揪團賣菜助童

2019-03-22 13:19

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top