不忍貧童穿破補鞋 虎女獅子會慨捐家扶購新鞋

2019-03-23 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



今年小學六年級的「小棋」是學校棒球隊員，運動鞋2、3個月就破掉了，家境清貧，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，雲林虎女獅子會得知，今天捐出12萬元給雲林家扶中心40戶家庭選購新鞋，希望讓孩子都能穿上合腳的新鞋。

「小棋」今天跟媽媽和弟弟開心的到鞋店選購新鞋，希望找到一雙耐穿又舒適的運動鞋，讓他跟弟弟在球隊練習時，能跑得更好。

小棋的爸爸中風無法工作，媽媽辛苦工作扶養他與3個弟妹，他和弟弟參加學校棒球隊，每天都需要跑步練習，鞋子損耗相當快，破掉的鞋子只能縫補再穿，或是穿親友的舊鞋，無法常常買新鞋替換，讓媽媽很愧疚，能夠為孩子買一雙新鞋，全家都很開心。

虎女獅子會長鍾麗玉說，雲林家扶扶助的家庭中，很多孩子或是爸媽礙於經濟，常常穿著破舊或是不合腳的鞋子，因此集結獅姐們的愛心，提供家扶中心40戶家庭每戶3千元的購鞋金，希望這些家庭穿上合腳的鞋子，人生的道路能夠更加順遂。