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「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

「我愛台灣，但…很可惜，台灣的街上有許多垃圾」，來自法國的交換女學生「王子芯」熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天近50人一起清掃街道。

今年17歲的王子芯透過斗南扶輪社去年7月到台灣展開為期一年的交換學生，台灣人的熱情與友善還有各種美食，讓她深深愛上這塊土地。

王子芯說，台灣是很美麗的島嶼，有漂亮的景點、好吃的美食，但街上卻有許多垃圾，她想回饋台灣對她的友善與幫助，「掃街」是她在法國家鄉常參與的活動，因此決定寫信發起這項活動。

斗南扶輪社長江慶銘說，子芯常參加扶輪社公益活動，也認養一名扶輪社扶助的貧困學生，當社友看到她寫的卡片，想發起掃街活動，大家對子芯的心意很感動，一致通過響應，其他交換學生也樂意參與，才促成這樁美事。

王子芯今天與10多位交換生及扶輪社友一起清掃斗南鎮街道，她很感謝大家願意幫她圓夢，今年六月她將返回法國，希望能有機會再來她灣。

曾接待王子芯的斗南扶輪社秘書王俊勝說，子芯很適應在台灣的生活，也很享受台灣的美食，她喜歡豆漿、豆包、豆腐、小籠包等美食，甚至還學會自己煮豆漿。

王子芯很注重環保，常提醒接待家庭要隨手關燈，並將環保落實在生活中，也喜歡參與公益活動，是很善良的孩子。

來自法國的交換女學生「王子芯」（左）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信...
來自法國的交換女學生「王子芯」（左）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天一起清掃街道。記者陳雅玲／攝影
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來自法國的交換女學生「王子芯」熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林...
來自法國的交換女學生「王子芯」熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天一起清掃街道。記者陳雅玲／攝影
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來自法國的交換女學生「王子芯」熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林...
來自法國的交換女學生「王子芯」熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天近50人一起清掃街道。記者陳雅玲／翻攝
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來自法國的交換女學生「王子芯」（後排左六）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾...
來自法國的交換女學生「王子芯」（後排左六）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天一起清掃街道。記者陳雅玲／攝影
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來自法國的交換女學生「王子芯」（左）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信...
來自法國的交換女學生「王子芯」（左）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天一起清掃街道。記者陳雅玲／攝影
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來自法國的交換女學生「王子芯」（前排左二）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾...
來自法國的交換女學生「王子芯」（前排左二）熱愛台灣，但她發現台灣的街上有許多垃圾，寫信給雲林斗南扶輪社，發起掃街活動，獲得扶輪社員及其他交換學生響應，今天一起清掃街道。記者陳雅玲／攝影
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