南科實中國中小招生今抽籤 國中新生中籤率最低僅3成

2019-03-23 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南部科學園區實驗中學今天舉行國小、國中部新生入學抽籤，因開放社區學生就讀名額少，中籤率不到一半，會場湧入許多家長學生，是台南市少數新生入學需抽籤公辦學校；有些親子抽中籤後開心歡呼，沒抽中的有人搖頭嘆息。

南科實中今年國中部園區新生預計招收154人，報名人數298人，中籤率5成1；社區生招收38人，報名人數123人，中籤率僅3成；國小部園區生預計招收191人，報名人數347人，中籤率5成；社區生則預計招收41人，報名人數90人，中籤率4成5。

南科實中因設施及雙語新式教學等口碑，國小及國中部新生入學名額都僧多粥少，校方開放8成名額給園區人員子女，兩成給周遭社區學生，不少家長都希望子女能就讀，往年社區生中籤率只有兩成五，近年因少子化學齡孩童較少，中籤率較高。

抽籤儀式在體育館舉行，校方全程錄影並請來家長會、南科管理局代表見證，會場滿是新生與關心的家長，先抽號次籤再依號次抽籤，有新生自己抽籤也有家長代抽，沒到場的由「公正人士」代抽。