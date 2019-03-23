鯤喜灣文化季10周年 黃偉哲牽罟揭幕

2019-03-23 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



一年一度的台南鯤喜灣樂活文化季今年滿10周年，台南市長黃偉哲、南區區長朱棟及各級民代等上午以沿海特有的「牽罟」儀式，象徵在地合作團結的意象拉魚網，一起為活動揭開序曲。黃偉哲致詞時表示，希望到訪者 深入南區，細細挖掘鯤喜灣特色之美，他看到在地特色美食當前，已等不及要大快朵頤。

鯤喜灣樂活文化季今、明兩在在鯤鯓、喜樹、灣裡三地推出系列活動，上午10時在灣裡萬年殿前，由南寧高中舞龍、戰鼓隊震撼人心的精彩演出，為活動揭開序幕，民眾叫好喝采，雖然活動揭幕時，現場下起雨來，仍澆不熄民眾的熱情。

區長朱棟說，今年主場灣裡地區有著眾多庶民美食藏身巷弄，也特地將灣裡美食列為亮點活動，並以十萬火急諧音的「食灣夥集」口號，廣邀眾家饕客作夥集結灣裡。這次規劃王浩一老師美食講座、灣裡美食券及鯤喜灣風味餐，邀請民眾大啖在地特色美食。

區公所指出，灣裡美食券活動將持續至4月底止，王浩一老師美食講座則於4月13日在喜樹圖書館辦理第二場次，希望各地好友一同來攻略灣裡美食版圖。