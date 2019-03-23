莫拉克受災兄弟10年努力不懈 種薑翻轉人生

2019-03-23 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



慈濟基金會台南分會昨天表揚玉井區慈濟志工李學林、李學鎮兄弟，兩人10年前從因莫拉克風災毀損的南化關山村三合院，搬進玉井慈濟大愛園區永久屋，兄弟倆為了生活，繼續租農地先後栽種麻竹筍、老薑、芭樂、甘蔗、黃金果跟鳳梨，李學鎮感謝慈濟相助投入志工行列，生病的李學林逐漸康復後，一起積極投入酵素農作法栽種老薑，加工製成薑片與薑粉，因品質好，一上架就被掃購一空。

64歲的李學鎮和80歲兄長李學林，原先同住在關山村1棟三合院，兩人租了10多公頃農地栽種麻竹筍，全都靠天吃飯，因為一下大雨，溪水暴漲，道路就中斷。兄弟倆印象最深刻的是2008年卡玫基颱風，3條聯外橋梁全被沖斷，電力中斷，人跟農產品足足1個月都出不去，還好家中常備發電機與戰備糧食因應，才不至於斷炊。

不料隔年接著莫拉克風災，連續大雨再度造成溪水暴漲，崩落土石沖進屋內，所幸兄弟倆逃得快，事後三合院被鑑定地處不宜居住的土石流高危險區，慈濟基金會經由地方政府協助，計畫在玉井縣道旁1處空地興建永久屋，李家兄弟在孩子勸說下，向當時的台南縣政府府申請遷居，經評估審核，2010年年初，兩兄弟跟著其他24戶受災民眾，住進玉井大愛園區。

李家兄弟起初為了生計，再度回到關山村受災山區栽種麻竹筍，後來接受政府造林補助，以山河養息砍掉水源保護區的竹林，改種保水抓土性強的樹木，並在大愛園區附近租地栽種芭樂、甘蔗、鳳梨、黃金果與薑。

因顧及健康和環保，他們利用酵素施肥灌溉老薑，因品質口感特別好大獲青睞，兩人以現代人健康養生觀念，手作清洗、日曬、切片與磨粉，將老薑加工製成薑片與薑粉，儘管因成本高又費工，1斤售價1500元仍供不應求。

「以前最少走上1公里，才能到最近的鄰居家串門子，現在打開家門，隔壁、對面就能打招呼。」兩兄弟感恩慈濟提供安身立命的房子，入住隔年在志工邀約下報名見習培訓，利用農耕空閒，跟著志工做環保、公祭助念、訪貧、參加讀書會，6年前在培訓結業前夕，李學林突然健康惡化扼腕放棄，僅剩李學鎮受證。