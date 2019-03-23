選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南第二選區立委補選全國矚目，最後由民進黨郭國文以以3664票的差距贏了對手國民黨謝龍介，郭國文光是麻豆區就贏國民黨對手3355票，奠定勝選，外界認為是麻豆文旦外銷訂單之亂是關鍵，但因幾個月後就是麻豆文旦產期，農民憂心受到選舉波及，有老農煩惱到睡不著，郭國文說，他就職上任第一天第一件事就是Line農委會主委陳吉仲到麻豆，就職典禮隔天就邀陳吉仲直奔麻豆，安定農民的心。

郭國文說，是因選舉過後，不少柚農憂心麻豆文旦受到選舉波及，選舉期間相信大家出發點是好的，但也不要對農民造成傷害，他請農委會主委到麻豆，針對今年文旦價格擔憂的地方，予以化解，主委已掛保證今年價格會比去年高，並宣布麻豆地區就收購六百公噸大果加工。

郭國文也要求今年促銷活動要比往年多辦幾場，郭國文說本來要自己去募款，主委說由農委會協助，他會要求比往年多辦幾場促銷，因為有些事情要澄清，不要讓消費者信心受到影響，

郭國文指出，上次選舉期間他與柚農座談，農民希望農改場發揮技術上的輔導，因此會請農委會積極拓展外銷，讓文旦順利進入高價的日本市場，另外和加工業者合作也要擴大，在生產面的缺工等問題，農委會和農會都已有因應措施，最主要的目的是不要因選舉波及農民的權益，同時避免去年麻豆文旦事件再度發生。