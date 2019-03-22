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唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

位在台南官田區的西拉雅國家風景區管理處「西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳新建工程」主體工程已經完工，預定在年底前啟用，佔地近11公頃，建築設計融入山坡地景，戶外自行車道結合景觀步道，令人期待，官田里慈聖宮將成為門面，「官佃真厝味」藝術街屋改造，已開始吸引遊客前往拍照打卡。

西拉雅風管處長張隆城指出，很多人對西拉雅不熟悉，還有人說成「西雅圖」，在遊客中心落成後，就可以加強行銷，讓更多人知道「西拉雅」Siraya是指分佈在台灣南部的平埔族， 交通部觀光局也非常支持，已爭取到800萬元經費，將與鄰近區公所及當地官田里、慈聖宫等聽取地方意見，進行主體性策展及四季行銷，打響西拉雅新景點知名度，帶動地區觀光發展。

西拉雅風管處和優雅農夫團隊進行的「官佃真厝味」大改造，在官田慈聖宮前有9間街屋進行藝術彩繪，有復古又兼具強烈色彩的清雲商舖、官佃市仔明星隊、百年宏木碾米廠「糶糴」（音同跳迪，台語，指買入穀物賣出穀物等），仿佛回到50年代的廟埕盛況。

張隆城表示，官佃真厝味的廟前街屋藝術改造，是以地方文史、產業生活為主提，並且融入了八田與一、陳永華、神農大帝、百年市場、老碾米廠等特色，原本老舊街屋經過藝術改造後，成為亮眼的新景點。

官田慈聖宮相傳是鄭成功參軍陳永華帶來的香火建廟供奉，主神為神農大帝，正前方中藥房牆面彩繪了一幅三樓高的神農大帝，相當醒目，左側有「官田庄」街屋，是早年居民繳交米糧的地方，還有陶土做成的可愛菱角牆面，採菱角的農夫及圍牆上俏皮的菱角、蕃茄、絲瓜、青椒。

西拉雅遊客服務中心及辦公廳舍鄰近省道台一線及165市道，南二高官田交流道下只要５分鐘就可抵達，主體工程造價1.86億元，除遊客服務中心，還有國際會議廳、販賣部、行政辦公室、大小會議室，目前已可看到完工主建築，四周保留廣闊的空間供遊憩及活動使用。

西拉雅國家風景區遊客服務中心及行政辦公廳新建工程，主體工程已經接近完工。預定年底...
西拉雅國家風景區遊客服務中心及行政辦公廳新建工程，主體工程已經接近完工。預定年底啟用。圖／西拉雅提供
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台南官田慈聖宮將成為西拉雅國家風景區遊客服務中心的門面。記者吳淑玲／攝影
台南官田慈聖宮將成為西拉雅國家風景區遊客服務中心的門面。記者吳淑玲／攝影
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西拉雅國家風景區在台南官田慈聖宮廟埕前的「官田真厝味」藝術街屋改造，對面就是大幅...
西拉雅國家風景區在台南官田慈聖宮廟埕前的「官田真厝味」藝術街屋改造，對面就是大幅的神農大帝畫像。記者吳淑玲／攝影
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西拉雅國家風景區在官田慈聖宮的「官田真厝味」，復古又很繽紛的清雲商舖，就是當地的...
西拉雅國家風景區在官田慈聖宮的「官田真厝味」，復古又很繽紛的清雲商舖，就是當地的7-11超商。記者吳淑玲／攝影
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建築國家風景區平埔族
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