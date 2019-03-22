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7千萬整修嘉市棒球場 李俊俋、黃敏惠盼帶動運動經濟

2019-03-22 18:34聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市立棒球場因設備老舊，中華職棒球不太願意來此比賽，立委李俊俋與嘉義市前市長涂醒哲向中央爭取7千萬改善市立棒球場，預計今年5月動工，李俊俋今天中午開直播分享自己的所欣賞的棒球球員，他期待球場整修過後，中華職棒能增加在嘉比賽的場次，重燃市民對棒球的熱情。

嘉義市政府表示，嘉義市立棒球場預定今年5月份開始整修，更換記分板和外野人工草皮。整修過後的嘉義市立棒球場，因與日本各地巨蛋一樣使用人工草皮，將被國家規劃為各級代表隊對日本球場的適應場地，也期待中央與地方合力整修的球場，能夠讓更多賽事來嘉義市辦理，用運動賽事為嘉義市帶動一波觀光經濟

李俊俋指出，嘉義市往年是棒球最興盛的地區，從日治時代的嘉農棒球隊，到後來的七虎少棒隊，獲得威廉波特少棒冠軍金龍少棒都與嘉義市息息相關，在民國年代，職棒除中華聯盟外，還有一個台灣職棒大聯盟，就是以嘉義為根據地，設有嘉南勇士隊，「嘉義人對棒球是很痴迷的」。

職棒球隊目前只剩四隊，李俊俋認為，球隊減少是國內企業不夠重視，一年一支球隊只要投入5億的經費，對台灣很多企業來說是很容易的，不只是職棒隊，業餘的社會球隊也需要增加，如此可以增加基層球員的出路，國內棒球的發展會愈來愈好。

李俊俋強調，前職棒中信鯨的主場曾設在嘉義市，目前味全龍隊可能復活，他期待嘉義市府會能爭取職棒隊來設立主場，他會盡力幫忙。

立委李俊俋（左）今天開直播與網友對談自己所熱的棒球運動。記者姜宜菁／翻攝
立委李俊俋（左）今天開直播與網友對談自己所熱的棒球運動。記者姜宜菁／翻攝
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李俊俋經濟涂醒哲
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