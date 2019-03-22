因應農業缺工 雲林縣爭取開放外籍移工

2019-03-22 17:08 中央社 雲林縣22日電



雲林縣農業產值居全台之冠，卻面臨人口老化、農業缺工等困境，縣長張麗善今天為農民請命，希望農委會與勞動部合作，開放養豬、養禽、農業等類別外籍移工。

今年大蒜、茶葉等農作物受到暖冬乾旱影響，其中雲林大蒜受損最嚴重，行政院農業委員會主委陳吉仲到雲林虎尾，視察大蒜受損情形，縣長張麗善等各界陪同，建請加速現金救助作業、納入蒜種補助及開放農業外勞。

張麗善指出，雲林縣有49.7%農業人口，農業產值在民國104年至106年連續3年超過新台700億元，農業人口及產值都居全國之冠，但是農業缺工嚴重，長時間工作、面對烈日酷冷環境，高齡務農人口難以支撐，農業勞動力不足將造成產能降低的隱憂。

對於勞動部配合農委會提案開放乳牛飼育業及農業外展移工，張麗善說，乳牛飼育業占雲林縣畜牧業極少數，除了季節性農業缺工由農會辦理，長期性農業缺工，希望增列養豬、養禽、設施蔬果花卉果樹等類別。

張麗善表示，雲林縣積極配合中央政策，辦理農業技術團、畜飼育團牧、農事服務團等補充人力措施，然而最後能留下服務農村的勞力仍極少，農業缺工嚴重，也導致非法雇用外勞日增，希望農委會與勞動部合作，開放農業外勞，解決農業困境。

陳吉仲表示，農委會調查雲林以南8縣市農業長期缺工情形，考量各地農業生產特性，希望透過勞動力外展服務輪流運用，由地方農會辦理，預計今年4月上路，希望在農委會、地方政府及農業團體共同合作，農業缺工能有效解決，至於推動機械化也要加速，未來更要加速推動農業保險，讓農業永續經營。