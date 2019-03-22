雲林台灣好行升級 兒童節連假搭車有優惠

2019-03-22 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣台灣好行路線再升級，斗六古坑線、北港虎尾線新增多個觀光景點，全線改採大型巴士行駛，另有2輛劍湖山主題彩繪專車提供服務，雲林縣政府今天與劍湖山世界主題樂園招待斗六早療中心照護的慢飛天使到劍湖山世界一日遊，搶先體驗升級後的台灣好行路線。

雲林台灣好行「斗六古坑」、「北港虎尾」路線去年全年載客量一萬多人，今年起路線再升級，斗六古坑線除有綠色隧道、華山咖啡大街、文青必訪雲中街文創聚落、傳統釀酒知名的福祿壽酒廠及劍湖山世界主題樂園等人氣景點外，新增社口遊客中心、永光故事屋以及古坑綠隧驛站，還有2輛卡哇依塗裝的劍湖山主題專車加入服務行列。

北港虎尾線除既有的雲林布袋戲館、北港朝天宮等景點，為便利搭乘高鐵來雲林的遊客，今年新增雲林高鐵站、千巧谷牛樂園牧場及興隆毛巾觀光工廠，假日將有隨車導覽人員提供專業導覽服務。

雲林縣長張麗善說，台灣好行全線改採大型巴士行駛，景點更加豐富，相信能讓蒞臨雲林暢遊的遊客有煥然一新的感受。