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「以為也是一家人」陳筱諭：扁一家常要求母親送排隊美食

赤腳踩粗鹽像菜瓜布 小學生：先民曬鹽真辛苦

2019-03-22 09:11聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南大學附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股龍山、東山吉貝耍、麻豆後港國小辦理「鹽的主題」戶外教育課程，今天一早四校50位師生來到北門井仔腳瓦盤鹽田認識海鹽製作過程並進行推鹽體驗，也參與虱目魚一夜干的製作；學生發現原來還有黑色的鹽，直呼大開眼界。

南大附小指導老師陳怡均指出，台灣有338年曬鹽歷史，目前已停止曬鹽。帶領學生到井仔腳瓦盤鹽田了解海鹽製作過程，透過推鹽體驗可知早期鹽工曬鹽的辛苦。

南大附小學生歐陽子朔說，赤腳踩在瓦盤鹽田腳底有刺刺的感覺，粗鹽就像菜瓜布一樣刮著腳，推鹽一點都不輕鬆，裝滿鹽的鹽簍兩個人一起抬也抬不起來，曬鹽真辛苦啊！

行程也安排到台灣鹽博物館，穿梭在仿製的波蘭世界文化遺産維利奇卡地下鹽岩礦區，學生各個流連忘返。

龍山國小學生羅英綺說，看了動物吃的鹽磚才知道原來不只人要吃鹽，動物也會主動吃鹽，吃了鹽會頭好壯壯呢！

吉貝耍學生黃庭貴也說，老師給我們看了從日本草津溫泉區帶回的黑色岩鹽，水煮蛋沾著有淡淡硫磺味的黑岩鹽變得很好吃，吃了還想再吃。

港尾國小學生錢世祐表示，地下鹽岩礦區實在是太好玩了，我們在裡面拍了好多照片，鹽博物館真有趣。

龍山國小校長方建良指出，四校低年級學生在北門和七股兩地鹽鄉探索鹽的主題，虱目魚一夜干的製作特別引起學童的好奇心，在南大附小陳怡均老師深入淺出的解說下，低年級學生也能了解鹽的相關知識，偏鄉共學擴展了學童的視野。

到北門井仔腳瓦盤鹽田體驗台灣曬鹽338年歴史，小學生説，好辛苦。圖/南大附小提供
到北門井仔腳瓦盤鹽田體驗台灣曬鹽338年歴史，小學生説，好辛苦。圖/南大附小提供
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