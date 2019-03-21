張嘉郡策劃「雲林時刻」特展 將在台北盛大登場
擔任雲林縣青埔教育基金會執行長，長期來關注雲林教育與地方產業的前立委張嘉郡，為打破外界成見，重新以一個地方創生文化再造策展人的身份，預定於3月30日到4月1日，在台北市華山文化創意產業園區，舉辦一場別開生面的「雲林時刻」地方創生特展。
為籌劃展覽，張嘉郡帶著拍攝團隊，到台灣蔬菜主產地的雲林西螺鎮拍攝展覽素材，還巧遇當地名人「吃土哥」，兩人聊了雲林農民的辛苦與生活趣事。
張嘉郡自幼出生雲林，熱愛雲林，她認為雲林雖是台灣的糧倉，長久以來默默為台灣這片土地付出，但卻一直被忽視。
張嘉郡表示，這場展覽所要傳達的意象有三個不同的層次，雲林長久以來人口外移嚴重，諸多鄉親外漂，是這場展覽的核心命題；此外，雲林的定位一直被他人左右，無法決定自己的命運，她認為雲林應要能主宰自己的命運才對；最後，雲林是許多農產品的產地，所以希望透過展覽，呈現雲林柔軟溫暖，默默為台灣付出的特質。
張嘉郡表示，展區分成三個塊，第一個展區是裝置區，有很多雲林的象徵，第二展區是靜態展示區，透過照片的形式，展出許多雲林的重要象徵，還有雲林農特產品展示及動態投影的裝置。同時，30日當晚的展覽當中也將結合VJ和DJ表演聲光秀，整場展覽將是一個全新的嘗試。
張嘉郡強調，華山是台北市文化的核心，在華山辦雲林的展覽，主要是希望讓雲林的價值被看見，提醒大家這裡有一股來自雲林，溫暖而柔軟的力量，這股力量將要綻放開來，走向世界，她更希望有朝一日，雲林的孩子能夠回到家鄉發展，讓雲林可以自己決定自己的命運，用嶄新的面貌立足台灣，也可真正的面向世界。
留言