張嘉郡策劃「雲林時刻」特展 將在台北盛大登場

2019-03-21 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



擔任雲林縣青埔教育基金會執行長，長期來關注雲林教育與地方產業的前立委張嘉郡，為打破外界成見，重新以一個地方創生文化再造策展人的身份，預定於3月30日到4月1日，在台北市華山文化創意產業園區，舉辦一場別開生面的「雲林時刻」地方創生特展。

為籌劃展覽，張嘉郡帶著拍攝團隊，到台灣蔬菜主產地的雲林西螺鎮拍攝展覽素材，還巧遇當地名人「吃土哥」，兩人聊了雲林農民的辛苦與生活趣事。

張嘉郡自幼出生雲林，熱愛雲林，她認為雲林雖是台灣的糧倉，長久以來默默為台灣這片土地付出，但卻一直被忽視。

張嘉郡表示，這場展覽所要傳達的意象有三個不同的層次，雲林長久以來人口外移嚴重，諸多鄉親外漂，是這場展覽的核心命題；此外，雲林的定位一直被他人左右，無法決定自己的命運，她認為雲林應要能主宰自己的命運才對；最後，雲林是許多農產品的產地，所以希望透過展覽，呈現雲林柔軟溫暖，默默為台灣付出的特質。

張嘉郡表示，展區分成三個塊，第一個展區是裝置區，有很多雲林的象徵，第二展區是靜態展示區，透過照片的形式，展出許多雲林的重要象徵，還有雲林農特產品展示及動態投影的裝置。同時，30日當晚的展覽當中也將結合VJ和DJ表演聲光秀，整場展覽將是一個全新的嘗試。