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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

張嘉郡策劃「雲林時刻」特展 將在台北盛大登場

2019-03-21 20:08聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

擔任雲林縣青埔教育基金會執行長，長期來關注雲林教育與地方產業的前立委張嘉郡，為打破外界成見，重新以一個地方創生文化再造策展人的身份，預定於3月30日到4月1日，在台北市華山文化創意產業園區，舉辦一場別開生面的「雲林時刻」地方創生特展。

為籌劃展覽，張嘉郡帶著拍攝團隊，到台灣蔬菜主產地的雲林西螺鎮拍攝展覽素材，還巧遇當地名人「吃土哥」，兩人聊了雲林農民的辛苦與生活趣事。

張嘉郡自幼出生雲林，熱愛雲林，她認為雲林雖是台灣的糧倉，長久以來默默為台灣這片土地付出，但卻一直被忽視。

張嘉郡表示，這場展覽所要傳達的意象有三個不同的層次，雲林長久以來人口外移嚴重，諸多鄉親外漂，是這場展覽的核心命題；此外，雲林的定位一直被他人左右，無法決定自己的命運，她認為雲林應要能主宰自己的命運才對；最後，雲林是許多農產品的產地，所以希望透過展覽，呈現雲林柔軟溫暖，默默為台灣付出的特質。

張嘉郡表示，展區分成三個塊，第一個展區是裝置區，有很多雲林的象徵，第二展區是靜態展示區，透過照片的形式，展出許多雲林的重要象徵，還有雲林農特產品展示及動態投影的裝置。同時，30日當晚的展覽當中也將結合VJ和DJ表演聲光秀，整場展覽將是一個全新的嘗試。

張嘉郡強調，華山是台北市文化的核心，在華山辦雲林的展覽，主要是希望讓雲林的價值被看見，提醒大家這裡有一股來自雲林，溫暖而柔軟的力量，這股力量將要綻放開來，走向世界，她更希望有朝一日，雲林的孩子能夠回到家鄉發展，讓雲林可以自己決定自己的命運，用嶄新的面貌立足台灣，也可真正的面向世界。

前立委也是青埔文教基金會執行長張嘉郡帶領團隊走訪西螺蔬菜產區，實地探訪農民生活，...
前立委也是青埔文教基金會執行長張嘉郡帶領團隊走訪西螺蔬菜產區，實地探訪農民生活，巧遇「吃土哥」，兩人暢談農業，相談甚歡。圖／張嘉郡提供
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前立委也是青埔文教基金會執行長張嘉郡帶領團隊走訪西螺蔬菜產區，實地探訪農民生活，...
前立委也是青埔文教基金會執行長張嘉郡帶領團隊走訪西螺蔬菜產區，實地探訪農民生活，將在台北推出「雲林時刻」創生特展，讓雲林走出去。圖／張嘉郡提供
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