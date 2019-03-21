今年可能沒龍眼蜜 蜂農嘆龍眼不開花採不到蜜

2019-03-21 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



暖冬加年初不雨，嚴重影響荔枝、龍眼樹開花，近期許多蜂農感嘆，往年同期從南往北追龍眼花跑，今年龍眼樹不開花，蜜蜂「無蜜可採」，研判國產龍眼蜜只剩1成，蜂農現在只能採蜂王乳維生。

「蜜源太少，自己都不夠吃！」嘉義大學植醫系助理教授宋一鑫表示，今年冬天因為氣候不夠冷、雨水又少，龍眼樹開花數量少很多、蜜源不足，蜜蜂採完可能自己都不夠吃。

他說，龍眼花期是到4月初，目前還有2周，另部分地區仍有少數龍眼開花、但不夠密集，有經驗蜂農必須精確掌控蜜源地點，並透過適當移動助蜜蜂採蜜。

嘉義鹿草蜂農張耿銘，近日都在自家農場內採收蜂王乳，他直言每年3月下旬到清明節後，是中南部龍眼樹開花期，蜂農會依照龍眼開花時程，帶著蜂箱從南往北、逐龍眼花採蜜，但今年荔枝、龍眼開花率很差，3月初許多農民都反映今年開花不到2成，甚至根本不開花、直接發芽，是近幾十年來少見的災情。