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媽祖醫院中西醫乳癌共治團隊 提供完善抗癌對策

2019-03-21 19:06聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣乳癌篩檢率偏低，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）成立乳癌共治團隊，今天以成功案例，強化篩檢宣導，並強調可提供中西合併療法，讓婦女在減輕副作用之下成功抗癌。

65歲吳女士今天現身說法，她說，去年發現乳房右側有硬塊，到媽祖醫院求診，確診乳癌二期，腫瘤約5公分並轉移淋巴結。經中西團隊半年化療標靶治療，再接受中醫妥善的協助，復原情況良好，對未來生活充滿希望。

外科主任賴光啟說，乳癌位居癌症前四位且發生率連年上升，初期多無症狀，民眾可多利用國健署補助的篩檢，早發現早治療。

放射腫瘤科醫師李芃逸也說，乳癌治療已邁入個人化醫療時代，以吳女士為例，雖對標靶藥物反應良好，但未來仍不可掉以輕心，據統計早期乳癌經治療仍有3-4成機會復發或轉移，建議最好繼續施打標靶滿1年，口服賀爾蒙治療至少5年並需持續追蹤。

除了西醫治療，中醫也提供完善的輔助療法，中醫師許麗娟說，中醫是協助乳癌術後、化、放療期間，依患者體質不同，提供健脾胃的二陳湯、四君子湯或疏肝理氣及滋陰清熱的加味逍遙散、甘露飲及蒲公英和白花蛇舌草等處方，可提高體力及免疫力，減少噁心嘔吐、胃口不好、失眠、口乾、口破、味覺改變等症狀，透過中醫服藥或針灸，協助患者以較舒適狀態來完成西醫療程。

院長吳錫金表示， 乳癌早期適當治療，5年零期的存活率為97.5%、第一期為95.6%，成立中西醫專責乳癌團隊，再加上個管師、衛教師、營養師、社工師的參與，可協助患者成功抗癌。

今天院長吳錫金帶領醫療團隊，由韻律老師帶動下，在醫院大廳一起跳防治乳癌的「韓國手指舞」，提醒鄉親預防重於治療。

媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊，由韻律老師帶動下，在醫院大廳一起跳防治乳癌的「韓國...
媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊，由韻律老師帶動下，在醫院大廳一起跳防治乳癌的「韓國手指舞」，提醒鄉親預防重於治療。記者蔡維斌／攝影
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醫師說明乳癌防治與治療。記者蔡維斌／攝影
醫師說明乳癌防治與治療。記者蔡維斌／攝影
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接受中西醫合併抗癌成功的吳女士感謝團隊的用心。記者蔡維斌／攝影
接受中西醫合併抗癌成功的吳女士感謝團隊的用心。記者蔡維斌／攝影
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媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊，由韻律老師帶動下，在醫院大廳一起跳防治乳癌的「韓國...
媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊，由韻律老師帶動下，在醫院大廳一起跳防治乳癌的「韓國手指舞」，提醒鄉親預防重於治療。記者蔡維斌／攝影
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乳癌中醫患者
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