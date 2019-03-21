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虎科大獨創「沈思小屋」 供學生沈澱心情之用

2019-03-21 18:01聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

大學生需要溝通和自學，更需要學習冷靜和沈思，雲林縣虎尾科技大學師生巧思，把宿舍大樓閒置空間，用心規劃成一座學生專屬的學習資源中心，精巧的設計充滿現代感，有溫馨談話室和影音播放室，更有獨創的「沈思小屋」，讓學生獨坐小屋內，洗滌心靈、沈澱思考，以應對繁重功課或難解之事，溫暖又貼心。

副校長林博正說，宿舍已是30多年的老建物，地下一樓閒置多年，配合教育部高等教育深耕計畫，師生共同爭取，精心規劃把閒置空間改造成溫馨小屋，添購沙發、燈具並加入師生的生活創意元素，使原本簡陋的自習室，變成活潑亮麗的生活空間，耳目一新。

學務長鄭仁杰說，宿舍是學生第2個家，對學生的在校生活很重要，這座資源中心就像大家的共同客廳、起居室和書房，現代感的設計，營造共用工作空間（Co-working）的概念與格局規劃，充實閱讀設備，增添柔和氛圍，可作為學生講座、學習討論和佈展的空間。

上百坪的空間有開放流線的研討吧檯，也有隱密的談話室，可自修也可論事，更可集體創作或共賞影音直播作品，可說是學生的社群基地。

「沈思小屋功能大！」副學務長廖尹華說，最令學生感到貼心的是虎科大獨創的「沈思小屋」，可讓學生獨坐溫和燈光的小屋內，沈澱心情或思考創意，像是學生的情緒「自療室」或心情「避風港」，有人遇上煩心的事或難解的功課，喜歡自己靜一靜，來小屋坐坐、想想，說不定因而化解了不如意的事。

學生今天以動感表演及靜態朗誦、影創直播迎接資源中心啟用，學生說，有了這座美麗大客廳，拉近了彼此的生活情感，大家更像一家人。

流線開放的談話吧檯搭配現代感的影音室，提供學生共同創作、激盪思路的最佳空間。記者...
流線開放的談話吧檯搭配現代感的影音室，提供學生共同創作、激盪思路的最佳空間。記者蔡維斌／攝影
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學生以動感舞為資源中心慶開幕。記者蔡維斌／攝影
學生以動感舞為資源中心慶開幕。記者蔡維斌／攝影
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虎科大把原本簡陋的自習室改造成極具現代感的學習資源中心，像是居家大客廳一般，擁有...
虎科大把原本簡陋的自習室改造成極具現代感的學習資源中心，像是居家大客廳一般，擁有溫馨又美麗的公共空間。記者蔡維斌／攝影
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虎科大把原本簡陋的自習室，精心改造成極具現代感的學習資源中心，像是居家大客廳一般...
虎科大把原本簡陋的自習室，精心改造成極具現代感的學習資源中心，像是居家大客廳一般，擁有溫馨又美麗的公共空間。記者蔡維斌／攝影
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較隱密的談話室可讓學生討論較私密的心事或創作。記者蔡維斌／攝影
較隱密的談話室可讓學生討論較私密的心事或創作。記者蔡維斌／攝影
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虎科大獨創的「沈思小屋」可讓學生不受干擾，獨坐屋內靜思或沈澱心情，別具創意。記者...
虎科大獨創的「沈思小屋」可讓學生不受干擾，獨坐屋內靜思或沈澱心情，別具創意。記者蔡維斌／攝影
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虎科大獨創的「沈思小屋」可讓學生不受干擾，獨坐屋內靜思或沈澱心情，別具創意。記者...
虎科大獨創的「沈思小屋」可讓學生不受干擾，獨坐屋內靜思或沈澱心情，別具創意。記者蔡維斌／攝影
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宿舍
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