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日本8通路業者參訪台東縣 建議不定期包機

2019-03-21 18:00聯合報 記者尤聰光╱即時報導

由日本8家行銷通路商、旅行業及品牌行銷業者組團今天來台東觀光並考察在地優質產業，並拜會台東縣政府和台東縣業者進行座談會，台東縣長饒慶鈴將台東各類農產品、多元原民文化及國際觀光賽事等分享給日方，積極把台東品牌推上日本市場。日方建議應不定期包機，方便日本民眾及業者到台東觀光旅遊與商展會議。

饒慶鈴表示，台東是全台唯一沒有PM2.5的城市，優質農產都是吹著太平洋的風而醞釀出來，不管多元農產或漁獲資源，肯定在台灣各城市中名列前茅，未來希望透過這次日本業者的考察，把貨賣出去、人帶進來，在原有的基礎上，讓台東品牌持續在日本市場發光發熱。

今天來訪的日本8家業者，包括行銷通路商、旅行業者、地方創生顧問公司，進行三天兩夜的觀光產業考察團，在參訪中對於台東純淨自然環境及富饒多樣的農特產品皆讚不絕口。日本株式會社KIBII’S社長大江表示，他多次到台灣，第一次來台東並吃到熟悉的摩斯紅藜米漢堡非常驚豔，尤其得知裡面添加營養成分高的紅藜產自台東，對台東農產品外銷日本市場信心十足。

另日本ASMILE JAPAN株式会社社長陳文祈則指出，他6年前離開台東，這些年也一直關心台東發展，每年有近2百萬的日本遊客到台灣觀光，不過，到訪台東的遊客卻不多，他希望台東縣政府能夠協調台東機場與日本不定期包機業務，讓日本遊客直接搭機到台東，或是商務業者來進行商展推廣活動，以及公司行號團體召開會議。

日本8家行銷通路商、旅行業及品牌行銷業者組團今天來台東觀光並考察在地優質產業，並...
日本8家行銷通路商、旅行業及品牌行銷業者組團今天來台東觀光並考察在地優質產業，並拜會台東縣政府，縣長饒慶鈴（前左四）接見。圖／台東縣政府提供
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台東考察饒慶鈴
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