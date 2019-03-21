台南事業廢棄物處理費漲不停 廠商：不是要發展經濟？

2019-03-21 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市工業區廠商今天與議員共同向市府陳情，要求重視事業廢棄物去化問題，指出近兩年來，因去化愈來愈困難，不僅處理價格上漲4倍以上，而且處理業者不准廠商增加廢棄物的量，業者哀喊「未來工廠關門，可能是因為廢棄物無法處理」

業者連署向市政府經發局與環保局陳情，廠商不滿表示，政府口口聲聲要發展經濟，但卻不協助業者處理廢棄物，任憑業者被處理業者宰割，仁德工業區廠商協進會理事長梁金生表示，現在廠商根本不敢研發新產品或增加產量，因為想到廢棄物處理困難，已經本末倒置。

對此，環保局表示，依廢棄物清理法規定，市府是以民生廢棄物處理為主，有餘裕才能協助處理事業廢棄物，目前兩座焚化爐每天協助焚化的事業廢棄物約200噸，而依法經濟部工業局應輔導各地工業區設置廢棄物處理設備，可惜過去都交給民生焚化爐處理，已要求工業局要加把勁。

經發局也表示，台南市共有72處工業區，目前只有南科有廢棄物處理設施，已協助台南科工區與柳營工業區在設置中，未來會再努力。

梁金生表示，兩年前事業廢棄物每噸的處理費用為1500元，目前已漲到6000元，上漲4倍，而且處理業者還要求每家廠商的廢棄物數量不能增加，否則無法處理。

新田工業區的廠商代表也表示，環保局只會要求業者要廢棄物減量及再利用，但根本就很困難；保安工業區廠商協進會理事長邱正義也表示，以自己的廠房為例，每天生產的廢棄物數量約100公斤，過去處理費約300-400元，現在已經漲到2000元。

廠商還表示，處理業者都超收費，例如1.1公噸或1.9公噸都算兩公噸，「沒有零的」，向環保局反應，環保局就要求廠商「換別家」，但事實上事業廢棄物處理業者都畫分「勢力範圍」，如果不給A家處理，B家、C家也不敢來搶生意，廠商只能讓處理業者予取予求。