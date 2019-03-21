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空軍子弟陳錫霖愛上黑膠唱片 背後故事有洋蔥

2019-03-21 14:22聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

「每一張黑膠唱片都是我的最愛，每一張都難以割愛！」台南市東區市民陳錫霖，多年來共收藏2萬6千多張黑膠唱片，從西洋搖滾音樂到台灣早期的女子合唱團都有，他今天還秀出許多中年大叔興奮「星際大戰」系列電影主題唱片，他迷上黑膠唱片的原因，背後伴隨著台灣社會轉變及成長縮影。

陳錫霖（ROGER CHEN）的父親是空軍空降部隊軍官，他從小跟著父親部隊搬家，一所小學經常讀了一、二年就得轉學，「剛交到新朋友沒多久，又要分手」，久而久之，他也習慣了這種日子，他下課後躲在家裡陪母親看電視，國小階段，美國電視影集正夯，他隨著隔壁鄰居家的大哥哥們，跟著愛上了西洋音樂及摩托車，自此開始收藏黑膠唱片和騎乘摩托車生涯。

「聆聽黑膠音樂，讓我忘去成長過程的酸甜苦辣，感到輕鬆快樂。」陳錫霖說，當年黑膠唱片很便宜，他在日後也因投入在音樂市場，相關工作需要，大量收集黑膠唱片，現今數量也已達有二萬六千多張，CD也收藏約1萬5千多張，並在東區東門陸橋旁開店，與愛好音樂的朋友分享。好友阿哲說，他透過黑膠音樂，和同好交流情感，分享生活體驗。

在眾多唱片中，從台灣早期女子搖滾樂團「蔡氏姐妹合唱團」，曾有樂迷專程上門要求陳錫霖出個價買下，也常有，陳錫霖說:「每一張都是我的最愛，不忍割捨！」從這也可見他癡愛黑膠唱片的執著。

黑膠唱片「蔡氏女子合唱團」，收錄的全是英文搖滾樂曲。記者黃宣翰／攝影
黑膠唱片「蔡氏女子合唱團」，收錄的全是英文搖滾樂曲。記者黃宣翰／攝影
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陳錫霖收藏近2萬6千多張黑膠唱片。記者黃宣翰/攝影
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電影「星際大戰」配樂黑膠唱片，是陳錫霖的最愛之一。記者黃宣翰／攝影
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空軍樂團
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