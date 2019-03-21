偏鄉和順國小學生環島走讀穿破鞋 蔡易餘贈新鞋打氣

2019-03-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「走萬里路、勝讀萬卷書！」嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小去年由教師林穎慧，申請元大文教基金會公益圓夢計畫，帶領16名學童走讀台灣360公里路，元月中旬由家鄉義竹子弟縣長翁章梁授旗，截至目前走過11個縣市，立委蔡易餘得知學童鞋子走到磨平，感動又不忍，今天上午購買新運動鞋贈送學校，將新鞋交給這群吃苦耐勞學童。

贈鞋儀式，包括鄉長黃阿家、官順村長陳樹成、官和村長王鐘啓及家長會長陳啟文到校表達關心，校長賀惠芳親自回贈感謝狀答謝，學童看到全新漂亮運動鞋，笑逐顏開，感謝立委愛心打氣。

蔡易餘說，和順國小16名學生在林穎慧老師帶領下，用雙腳認識台灣，讓小朋友認識台灣各角落，是很棒卻辛苦計畫，得知學童鞋子磨平，立刻購買新運動鞋贈送給他們，希望接下來路程能夠舒服，走得更遠，勉勵學童得到很好學習成果。

賀惠芳指出，學校很榮幸申請元大基金會走讀台灣360公里計畫，每趟路程出去都分成三天兩夜，一天大約行走20至30公里，回想學生第一次走宜蘭到花蓮，雙腳走到磨出水泡，還是忍痛認真完成，走讀很有意義，讓學生課堂所學親身經歷，讀到、走到相互驗證，目前已經走12天11個縣市，學生腳底穿鞋子磨破，感謝蔡委員用心贈送新運動鞋。