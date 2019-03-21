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嘉縣戶政所免費拍照 照相錄影業抗議要求終止

2019-03-21 12:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣各戶政事務所從本月1日起，全面提供身分證健保卡補換發免費拍照便民服務措施，引發中華民國照相錄影業職業工會全國聯合會抗議，發文縣府批免費拍照服務，剝奪全國3萬多名照相錄影業者工作權，生計受影響，要求終止免費拍照服務，鼓勵民眾到照相館或攝影沖印店拍照。

照相錄影業職業工會全國聯合會說，數位時代衝擊照相錄影業，營業店家入不敷出，經營困難，嘉縣府卻以便民為由，由各戶政所提供免費拍照服務，剝奪照相錄影業工作權，造成業者經營困難，生計嚴重受衝擊，請立即終止免費拍照服務，鼓勵民眾到照相館或攝影沖印店拍照。

聯合會要求縣府提撥經費，補助照相錄影業，提供工作機會給從業人員，重振低迷市場，體察他們業者困境，要求戶政所勿傷害照相錄影業，維持良好社會秩序。

縣府民政處戶政科說， 民眾前往戶所補換發身分證、健保卡時，常因沒帶照片、照片規格不符、使用多年前與現況特徵差異過大照片，或重拍紙本照片等因素，往返奔波，提供免費數位拍照服務，鄉親不再舟車勞頓，是接地氣便民措施，但戶政人員拍照不如專業照相錄影業者，也未提供修圖，未剝奪業者工作權。

民政處為宣傳這項便民新措施，安排縣長翁章梁4日親自操作電腦，幫新港鄉親拍數位照片，一鍵搞定，拍完請鄉親看照片，照片上傳才10分鐘，新證件製作完成，新港鄉長林茂盛及議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠等受邀見證； 民政處說，去年全縣補換身分證約3萬7000件，戶所視訊攝影機設備升級，拍照更換身分證照片以前收100元工本費，現在免費，當天領證節省民眾時間金錢，完成上傳後，系統隔天自動清除照片檔，不必擔心個資外洩。

嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁(右三)4日親...
嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁(右三)4日親自操作電腦，幫新港鄉親拍數位照片，宣布新便民措施。圖／縣府提供
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嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁(左)4日親自...
嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁(左)4日親自操作電腦，幫新港鄉親拍數位照片，宣布新便民措施。圖／縣府提供
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嘉義縣戶政所視訊攝影機設備升級。圖／縣府提供
嘉義縣戶政所視訊攝影機設備升級。圖／縣府提供
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嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁4日親自操作電...
嘉義縣政府民政處為宣傳戶政所免費拍照便民服務新措施，安排縣長翁章梁4日親自操作電腦，幫新港鄉親拍數位照片，宣布新便民措施。圖／縣府提供
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