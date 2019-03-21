環台鐵騎勇士嘉義縣送愛捐獎學金 翁章梁加油感謝

2019-03-21 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國際獅子會300A2區與中華民國國際工商經營研究社聯合會（IMC全國聯合會），聯合資助各縣市國中小弱勢學生獎學金，由300A2區榮譽副總監楊崇銘及IMC全國聯合會理事長張金源發起，舉辦鐵騎環台寒冬送暖，號召各地獅友及IMC社友共60多名勇士，昨天日從台中出發騎單車環台，今天第2天上午抵達嘉義縣政府，縣長翁章梁接見打氣加油，讚揚勇士們活力勇氣及愛心善舉。

車隊環台從20日起至30日止，為期11天，昨天從台中市出發，以逆時鐘方向環台，預計行遍19縣市共1008公里，考驗騎士耐力體力，上午60多名車隊男女勇士們，抵達縣府，精神抖擻，活力旺盛。

楊崇銘代表捐贈15萬元獎學金，分別由受贈太保國中校長邱獻萱、柳林國小校長邱金春及南靖國小校長曾俊銘接受，共30名學生受惠，楊崇銘說，鐵騎環台傳達健康活力、環保、反毒及感恩愛心，希望受贈孩子長大也能感恩回饋社會。

車隊勇士最年長70歲，大多逾50歲大叔大嬸，最高紀錄有人環台7次，翁章梁被他們活力勇氣愛心感動，他說，很多人說台灣人有三件要做的事，否則一輩子會遺憾，三件是登玉山、泳渡日月潭及單車環台，他今年54歲，還沒做過一件車，勇士們當場大喊「縣長一起來騎吧！」。