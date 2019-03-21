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環台鐵騎勇士嘉義縣送愛捐獎學金 翁章梁加油感謝

2019-03-21 11:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

國際獅子會300A2區與中華民國國際工商經營研究社聯合會（IMC全國聯合會），聯合資助各縣市國中小弱勢學生獎學金，由300A2區榮譽副總監楊崇銘及IMC全國聯合會理事長張金源發起，舉辦鐵騎環台寒冬送暖，號召各地獅友及IMC社友共60多名勇士，昨天日從台中出發騎單車環台，今天第2天上午抵達嘉義縣政府，縣長翁章梁接見打氣加油，讚揚勇士們活力勇氣及愛心善舉。

車隊環台從20日起至30日止，為期11天，昨天從台中市出發，以逆時鐘方向環台，預計行遍19縣市共1008公里，考驗騎士耐力體力，上午60多名車隊男女勇士們，抵達縣府，精神抖擻，活力旺盛。

楊崇銘代表捐贈15萬元獎學金，分別由受贈太保國中校長邱獻萱、柳林國小校長邱金春及南靖國小校長曾俊銘接受，共30名學生受惠，楊崇銘說，鐵騎環台傳達健康活力、環保、反毒及感恩愛心，希望受贈孩子長大也能感恩回饋社會。

車隊勇士最年長70歲，大多逾50歲大叔大嬸，最高紀錄有人環台7次，翁章梁被他們活力勇氣愛心感動，他說，很多人說台灣人有三件要做的事，否則一輩子會遺憾，三件是登玉山、泳渡日月潭及單車環台，他今年54歲，還沒做過一件車，勇士們當場大喊「縣長一起來騎吧！」。

翁章梁在車隊環台紀念圖章上蓋章，環台路線經過縣市如下:臺中市→彰化縣→南投縣→雲林縣→嘉義市→嘉義縣→臺南市→高雄市→屏東縣→臺東縣→花蓮縣→宜蘭縣→基隆市→臺北市→新北市→桃園市→新竹縣→新竹市→苗栗縣→臺中市。

國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘(左)與縣長翁章梁(中)展示環台紀念章圖。...
國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘(左)與縣長翁章梁(中)展示環台紀念章圖。記者魯永明／攝影
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國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘(左三)捐嘉義縣三所國中小校長清寒弱勢學生...
國際獅子會300A2區榮譽副總監楊崇銘(左三)捐嘉義縣三所國中小校長清寒弱勢學生獎學金後，與縣長翁章梁(右三)及校長合影。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(中)與獅友及IMC會員組成的環台鐵騎車隊勇士們開心合影。記者魯永...
嘉義縣長翁章梁(中)與獅友及IMC會員組成的環台鐵騎車隊勇士們開心合影。記者魯永明／攝影
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