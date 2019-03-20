親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

車位難求 南市增建4立體停車場

2019-03-20 23:16聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

台南市府交通局長林炎成表示，去年向中央爭取經費，在市區興建4座立體停車場，全市第...
台南市府交通局長林炎成表示，去年向中央爭取經費，在市區興建4座立體停車場，全市第一座立體機車停車場已在規畫設計中。圖／聯合報系資料照片
分享

台南市中心停車位一位難求，影響自行開車、騎機車的遊客到府城觀光意願，台南市府交通局去年向中央爭取經費，在市區興建4座立體停車場，全市第一座立體機車停車場已在規畫設計中，正在申請的還有3座。

交通局表示，機車立體停車場位在友愛街與開山路口的西南側，將建為3層樓的立體機車停車場，可停放107輛機車，已在規畫設計中，希望年底前發包興建，預估經費1500萬元，由市府自行出資，可紓解孔廟、美術館等周邊的觀光停車。

市府爭取的4座立體停車場總經費16.8億元，中央同意補助經費8.7億元，將增加中西區體3地下停車場（永華國民運動中心旁）、水萍塭公園地下停車場、文化中心停E5立體停車場、西門健康路口停22立體停車場，預計提供1338席汽機車停車格。交通局表示，最快動工的應是體3停車場。

而目前在向中央爭取的另外3座，分別是赤崁文化園區成功國小地下停車場、東區青年路停E8立體停車場（青年路靠近育樂街南側）、台南監理站停E1立體停車場，交通局表示，3座停車場總經費12.1億元，預計可再提供1089席汽機車停車格位。車位需求最大的中西區，仍在積極尋找停車場用地，也鼓勵民間利用小型空地興建。

停車場孔廟
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

政治紛擾… 暖冬也來亂麻豆文旦

2019-03-21 00:22

200多輛露營車 同享柚花香

2019-03-21 00:16

大林拒蓋蚵殼廠 台糖另覓新址

2019-03-21 00:13

太保市水牛公園 5000萬改造沒成果？

2019-03-21 00:09

嘉南農田水利會主任 涉買票被訴

2019-03-21 00:07

使用率低+管理鬆散 嘉市e-bike退場 推公共運輸

2019-03-20 22:46

台南停車智慧化 找車位更方便

2019-03-20 22:37

打造黑金、綠金傳奇 將軍與學甲農業專區培育青農

2019-03-20 21:56

故宮南院找補教名師呂捷講三國 21日起報名限時限額

2019-03-20 20:04

鄒族頒發「獵人證」 女獵人狩獵技巧不輸男性

2019-03-20 19:12

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

南市區再增8座立體停車場 其中有第一座機車立體停車場

2019-03-20 16:27

老人比例全台居冠 嘉縣衛生局搶救失智大作戰

2019-03-20 15:58

嘉義 桃花心木化成奇幻隧道

2019-03-20 14:26

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

前瞻補助改造太保市水牛公園 里長：未見成果消化預算

2019-03-20 12:43

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

後壁白河東山柳營六甲受惠 黃16線將延駛高鐵嘉義站

2019-03-20 11:47

落葉翩翩起舞 嘉市桃花心木限定美景登場

2019-03-20 11:28

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

不想聞豬屎味 大埤鄉民拒建養豬場

2019-03-19 23:05

向毒品說不！ 南科移工反應熱烈

2019-03-19 23:04

南市鄰長無補助 議員擬編預算

2019-03-19 23:03

南市調降房屋稅 舊屋漲幅歸零

2019-03-19 22:59

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08

反登革熱日誓師 韓國瑜：若再萬起案例人怎麼進來？

2019-03-20 13:44

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

全國磯釣地只基隆嶼自治條例規範 每年吸萬人垂釣

2019-03-20 09:14

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16

網友傳「台中i環保」APP下架 中市府：假消息！下架4年了

2019-03-20 15:41

南市區再增8座立體停車場 其中有第一座機車立體停車場

2019-03-20 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top