車位難求 南市增建4立體停車場

2019-03-20 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南市府交通局長林炎成表示，去年向中央爭取經費，在市區興建4座立體停車場，全市第一座立體機車停車場已在規畫設計中。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市中心停車位一位難求，影響自行開車、騎機車的遊客到府城觀光意願，台南市府交通局去年向中央爭取經費，在市區興建4座立體停車場，全市第一座立體機車停車場已在規畫設計中，正在申請的還有3座。

交通局表示，機車立體停車場位在友愛街與開山路口的西南側，將建為3層樓的立體機車停車場，可停放107輛機車，已在規畫設計中，希望年底前發包興建，預估經費1500萬元，由市府自行出資，可紓解孔廟、美術館等周邊的觀光停車。

市府爭取的4座立體停車場總經費16.8億元，中央同意補助經費8.7億元，將增加中西區體3地下停車場（永華國民運動中心旁）、水萍塭公園地下停車場、文化中心停E5立體停車場、西門健康路口停22立體停車場，預計提供1338席汽機車停車格。交通局表示，最快動工的應是體3停車場。

而目前在向中央爭取的另外3座，分別是赤崁文化園區成功國小地下停車場、東區青年路停E8立體停車場（青年路靠近育樂街南側）、台南監理站停E1立體停車場，交通局表示，3座停車場總經費12.1億元，預計可再提供1089席汽機車停車格位。車位需求最大的中西區，仍在積極尋找停車場用地，也鼓勵民間利用小型空地興建。