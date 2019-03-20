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打造黑金、綠金傳奇 將軍與學甲農業專區培育青農

2019-03-20 21:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府培育青年農民為農業注入新血，設置將軍及學甲2處農業經營專區，已吸引近50位青農返回偏遠鄉村投入農作，創造出綠蘆筍、黑豆「綠金」和「黑金」傳奇。

農業局長李朝塘說，農業局自102年起，配合農委會辦理「推動優良農地整合加值利用計畫」，設置將軍和學甲2處農業經營專區。而將軍農業經營專區由將軍區農會執行，實施範圍共121公頃，農地利用率達95％，核心作物為綠蘆筍，副核心作物為胡蘿蔔。學甲農業經營專區由學甲區農會作為經營主體，今年擴大面積為166公頃，核心作物為黑豆，潛力作物為硬質玉米。

農業局表示，將軍蘆筍契作面積逐年增加，108年度契作面積達5.5公頃，並輔導農友以網室設施栽培，延長產期及調配產量。近年來，將軍專區陸續有青年農民返鄉種植蘆筍，青農人數自10人攀升至35人。

而將軍區農會積極拓展通路，設立「紅將軍」綠蘆筍品牌，目前與點水樓餐飲事業股份有限公司、愛買量販店、裕毛屋生鮮超市、豐的海鮮漁府等餐飲業及通路合作銷售。

學甲專區由農會作為大專業農以示範推動小地主大專業農政策，鼓勵無力耕作或休耕農民將土地出租予農會或其他大專業農，預計今年度農地利用率可達98％，並已吸引12名青農返鄉投入農作。

學甲區農會107年將核心作物改為黑豆，契作面積為16公頃，都通過產銷履歷驗證，農會持續開發黑豆加工產品，如醬油膏、薄鹽清蔭油、黑豆醋等，以增加農產品附加價值。

台南市農業整合加值型專區，吸引青農返鄉在最偏遠鄉村創造「綠金」、「黑金」傳奇。圖...
台南市農業整合加值型專區，吸引青農返鄉在最偏遠鄉村創造「綠金」、「黑金」傳奇。圖/台南市政府農業局提供
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