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故宮南院找補教名師呂捷講三國 21日起報名限時限額

2019-03-20 20:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣故宮南院目前舉辦特展「赤壁與三國群英形象特展」，展期接近尾聲、4月14日結束，為炒熱人氣，南院邀請知名歷史補教名師呂捷，31日下午2點到展廳演講赤壁之戰與英雄好漢，讓觀眾「秒懂三國」，活動免費，明天上午9點，開放網路報名，限額40人。

故宮南院說，31日下午2點邀請受學生喜歡的補教歷史名師呂捷，進展廳演講赤壁之戰與英雄好漢，讓觀眾「秒懂三國」，主題「三國就是戰-呂捷說歷史」，地點:1樓借展廳前，名額40人，活動免費，非優惠對象須自付「門票」及「團體導覽機租借」共180元，報名網址https://event.npm.gov.tw/，演講當日臉書直播：https://www.facebook.com/npmsouth/

呂捷臉書粉絲團有40萬名粉絲，比許多藝人的人氣還要旺，上課影片有290多萬點閱率，2015年底出版的《哥教的不是歷史，是人性》新書好評不斷，不到1個月就登上博客來網路書店心理勵志類銷售榜冠軍，2個月不到已經10刷。

呂捷人生高潮迭起，說話坦白直率，曾是大眾眼中的「魯蛇人物」，如今被網友造神推爆，讓呂捷忍不住喊道：「我只是把幽默感變成錢，依舊是一個凡人啊！」，他改變過去小混混的生活，回補習班努力念書，立志要當律師，卻填錯志願，意外考上中正大學歷史系，人生也從此不一樣。

嘉義縣故宮南院目前舉辦特展「赤壁與三國群英形象特展」，展期接近尾聲，為炒熱人氣，...
嘉義縣故宮南院目前舉辦特展「赤壁與三國群英形象特展」，展期接近尾聲，為炒熱人氣，南院邀知名歷史補教名師呂捷，31日下午2點到展廳演講赤壁之戰與英雄好漢，活動免費。圖／故宮南院提供
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