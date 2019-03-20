故宮南院找補教名師呂捷講三國 21日起報名限時限額

2019-03-20 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宮南院目前舉辦特展「赤壁與三國群英形象特展」，展期接近尾聲、4月14日結束，為炒熱人氣，南院邀請知名歷史補教名師呂捷，31日下午2點到展廳演講赤壁之戰與英雄好漢，讓觀眾「秒懂三國」，活動免費，明天上午9點，開放網路報名，限額40人。

故宮南院說，31日下午2點邀請受學生喜歡的補教歷史名師呂捷，進展廳演講赤壁之戰與英雄好漢，讓觀眾「秒懂三國」，主題「三國就是戰-呂捷說歷史」，地點:1樓借展廳前，名額40人，活動免費，非優惠對象須自付「門票」及「團體導覽機租借」共180元，報名網址https://event.npm.gov.tw/，演講當日臉書直播：https://www.facebook.com/npmsouth/。

呂捷臉書粉絲團有40萬名粉絲，比許多藝人的人氣還要旺，上課影片有290多萬點閱率，2015年底出版的《哥教的不是歷史，是人性》新書好評不斷，不到1個月就登上博客來網路書店心理勵志類銷售榜冠軍，2個月不到已經10刷。