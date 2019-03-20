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鄒族頒發「獵人證」 女獵人狩獵技巧不輸男性

2019-03-20 19:12聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣鄒族獵人協會，在阿里山鄉公所舉辦年度會員大會，今天並頒發89張鄒族獵人證，其中還有4名女獵人，狩獵能力不輸男性，獵捕到山豬還自扛回家。協會強調「獵人證」象徵榮耀，須遵守規約、獵物僅自用不得營利，獵人也代表對鄒族發展與環境永續的神聖使命。

嘉義縣鄒族獵人協會去年5月成立，是國內第一個以民族為主體的獵人協會，協會理事長高德生長老表示，領有獵人證的鄒族獵人都應遵守「鄒族獵人自治自律公約」規範，確實回報狩獵成果，才能作為野生動物族群數量監測，與狩獵活動評估。阿里山鄉長杜力泉、縣議員武清山都是受證獵人，其中還有溫惠珍、陸初惠等4名鄒族女獵人。

高德生指出，報名獵人超過百人，但經過審核僅同意授證89人，獵人證期限是2年，期間若違法、授獵不通報將不續證。過去因男主外、女主內傳統觀念，鄒族女獵人真的不多，但不是沒有，部分女獵人狩獵能力可能還勝過男獵人，像里佳村溫惠珍狩獵能力就很強。

楊永富、溫惠珍夫妻今天特別穿著鄒族傳統服飾，一起出席領證。楊永富表示，從小就跟家人學習打獵，特別是如何設陷阱，服役後外出工作多年，最近這10多年返鄉才重拾打獵樂趣，八八風災後山豬真的少很多。

溫惠珍從小就曾跟著外公，進入深山設陷阱抓野生動物，現在狩獵已變成技能，也是興趣，因為槍聲太大，他和丈夫多設陷阱、圈套，若獵捕到小型山豬，還可自行扛回家。

嘉義縣鄒族獵人協會今天對89名獵人發出獵人證。圖／讀者提供
嘉義縣鄒族獵人協會今天對89名獵人發出獵人證。圖／讀者提供
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阿里山鄉長杜力泉也是受證獵人。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣鄒族獵人協會今天發出89張獵人證。圖／莊信然提供
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林管處李志珉主任頒發獵人證給女獵人。記者卜敏正／翻攝
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女獵人溫惠珍穿著鄒族傳統服飾，與丈夫楊永富一起出席領證。圖／讀者提供
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協會理事長高德生出示獵人證。記者卜敏正／翻攝
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鄒族阿里山八八風災
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