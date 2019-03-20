堅持記憶中的美味 越南新住民開店圓夢

2019-03-20 18:29 中央社 台南20日電



來自越南的新住民宋氏梅以小時候父親帶著她去吃東西的記憶，在台南經營小吃店，但設備老舊影響生意。在入選移民署新住民及其子女築夢計畫後，獲經費補助繼續堅持夢想。

39歲的宋氏梅高中畢業後為改善家庭經濟來台工作，期間認識台灣籍老公結婚生子。日子過得還算幸福，但她心裡仍常想起童年時在家鄉吃到的河內米線，在台灣找不到那熟悉的味道。

宋氏梅今天受訪表示，小時候曾因心臟病住院，父親總陪在她身邊說故事、哄她吃飯。因父親曾在戰爭腳傷，走路不如一般人正常；但曾經背著她，一跛一跛去吃河內最美味的米線，畫面一直深刻烙印在她心裡。

她說，那碗米線有近20種材料，擺盤就像盛開的花朵，攪拌均勻後風味獨特。父親當時對她說，這麼漂亮的美食需要靈活的腦袋和巧手，鼓勵她以後要成為聰慧的女孩。父親過世後，這些回憶成為她心底最深的眷戀。

宋氏梅表示，3年前在柳營區頂下一家小店，賣起河內米線等越南美食。但因位置偏僻、鐵皮屋沒有門、蚊蟲多、沒冷氣及地板凹凸不平等原因；加上老舊瓦斯爐漏氣和冰箱故障的困擾，生意普普通通。平日須靠兼職家庭代工及老公在工廠上大夜班來維持家計。

她指好幾次想把店收了，但轉頭看到客人把碗裡米線吃得一乾二淨，就像父親在告訴她不要放棄。後來跟著同鄉姐妹一起上課，努力學習寫計畫，終於入選內政部移民署第5屆「新住民及其子女築夢計畫」，拿到補助改善店裡環境，還增設美食教室，繼續朝夢想前進。

內政部移民署台南市第二服務站主任陳泗村表示，移民署行動關懷列車前往關心宋氏梅營業狀況時，發現她除整修硬體設備，還以教室推廣越南文化及美食，並獲得一家私立中學越南語教師聘書。在築夢過程不斷努力學習，相信她已成為父親心中那個聰慧的女孩了。