憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南立委補選競爭激烈，麻豆文旦訂單之亂被視為影響勝負的關鍵，一度傳出有不滿選舉結果者揚言要抵制麻豆文旦，麻豆柚農對文旦捲入政治紛爭，頗感無奈，希望政治歸政治，文旦歸文旦，大家回歸平常心，柚農也用心顧好文旦品質，希望在中秋節提供給全國民眾優質好吃的麻豆文旦。

麻豆區長孔慶瑤今天說，今年首度舉辦露營車活動，有200多輛600多人踴躍來到麻豆參加柚香車露活動，很感謝來挺柚農，3月23日露營車駐紮夜宿台灣首府大學，晚上安排欣賞麻豆及下營在地社區團體所帶來的表演，當天也準備在地美食，有麻豆碗粿、柚子雞、柚子茶及下營鵝肉冬粉，下午則可到鄰近總爺藝文中心有導覽解說服務，麻豆有安業柚花步道、磚井柚花巷、買郎宅尪祖廟柚花步道，很進合散步聞著兩側柚花飄香。

麻豆和下營區公所推薦多處景點，麻豆有總爺藝文中心、蔴荳古港文化園區（倒風內海故事館）、麻豆老街屋、陳三火剪黏工作室及代天府，文衡殿及護濟宮，下營的海墘本家北極殿玄天上帝廟、大屯保安宮、茅港尾天后宮、大屯保安社區、小熊維尼彩繪村、農會產業文化館及遊客活動中心、弘昌碾米廠，安排兩天一日遊。