南市區再增8座立體停車場 其中有第一座機車立體停車場

2019-03-20 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市中心車位一位難求，不僅本地人抱怨，也影響市區觀光發展，台南市交通局去年已向中央爭取經費，在市區興建四座立體停車場，同時正在申請中還有三座，預計很快會有結果，同時並將興建全市第一座立體機車停車場。

交通局表示，立體停車場位在友愛街與開山路交叉口的西南側，目前是公有宿舍，將改建為3層樓的立體機車停車場，可停放107輛機車，目前已在規畫設計中，希望能在年底前發包興建，經費預估1500萬元，可紓解孔廟、美術館等周邊的觀光停車。

市府在去年爭取的四座立體停車場，總經費16.8億元，中央補助經費8.7億元，將增加中西區體3地下停車場（永華國民運動中心旁）、水萍塭公園地下停車場、文化中心停E5立體停車場、西門健康路口停22立體停車場，預計提供1338席汽機車停車格位。

四座目前都尚未興建，交通局表示，最快動工的應該會是體3停車場。

而目前在向中央爭取的另外三座，分別是赤崁文化園區成功國小地下停車場、東區青年路停E8立體停車場（青年路靠近育樂街南側）、臺南監理站停E1立體停車場，預計可再提供1089席汽機車停車格位。

交通局表示，對於車位需求最大的中西區，目前仍在積極努力尋找停車場用地，並同時鼓勵民間利用小型空地興建，車位應該還會再增加。