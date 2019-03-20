老人比例全台居冠 嘉縣衛生局搶救失智大作戰

2019-03-20 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人比例全台居冠，失智老人不斷增加，經常忘了回家路!嘉縣救難協會日前在六腳鄉找回1名失智阿嬤，去年底至今救回8 人，為此，衛生局展開「搶救失智大作戰」，委託大林慈濟及嘉義長庚開辦門診及共照中心，普設失智服務據點，為免汙名化失智，大林慈濟首創開辦老人記憶保養班。

失智症是最難照顧、資源最少疾病，看不到盡頭漫長照顧之路，讓家人煎熬，救難協會從去年底至今在縣轄救回8名走失失智老人，包括日前救援六腳鄉1名80多歲阿嬤，阿嬤早上駕四輪輔助車，出門散心車子卡住，忘記回家路，走失逾10小時，救難協會動員20人，晚間在1處公園找到阿嬤。

失智症家人認為，照護困難，除欠缺ＧＰＳ定位手環，偏鄉長照點少，缺乏交通車接送就醫照護，欠缺對失智症認知，不知如何照護，缺諮詢機構、專人服務。

衛生局說，依縣轄地理環境醫療資源分布，已設置2處失智共照中心，嘉東區大林慈濟醫院提供一條龍就診服務，首創「快速篩檢門診」，西區嘉義長庚設認知特別門診，去年在10鄉鎮佈建21處失智服務據點鎮，今年增加佈建讓每1鄉鎮1據點，大林慈濟失智症中心深入彰化至高雄各地社區，創立記憶保養班、一條龍就診服務及醫療與社區失智照護服務網絡等三大服務模式，創新服務成果獲國家品質標章。