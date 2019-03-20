親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，5場說明會未開完，就先向縣府遞件申請建照、失信地方，鎮長簡志偉與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠抗議、撒冥紙，台糖專案經理黃民生接下陳情書，強調尊重地方聲音，申請建照是按計畫程序執行，內部已決定另尋他處設廠。

「台糖作法惡質，不尊重地方聲音！」大林鎮長簡志偉直言，台糖公司從有意設立牡蠣廠加工廠，就沒有和地方充分溝通，地方經過爭取、要求開5場說明會，對方卻玩兩面手法，一方面開說明會，同時間也申請建築執照，這種做法等同欺騙，也是大林鎮民最無法接受部分。

簡志偉說，鎮公所秉持公正立場讓聽取雙方意見，但台糖公司行為，讓說明會只流於形式，他不能接受。這次抗議活動，不滿民眾原本還想潑糞抗議，經他拜託才制止，現在地方有兩訴求，其一要求台糖公司3天內承諾，牡蠣殼工廠不設大林，同時也要對於這次失信行為向地方道歉。

大林鎮民代表江明赫表示，不能接受台糖公司這種做法，日前鎮民代表會已決定，正式行文表達不滿、請台糖說明。

台糖公司牡蠣殼投資專案經理黃民生表示，本案送件原因，是當初標案建築公司與台糖公司簽約，契約必須依計畫期程執行，否則一定違約，才會在說明會召開過程申請建照，但預定興建現址尚未整地，絕非不尊重地方。

「將另覓地點設廠！」他說，在嘉義大林工作多年，絕不會引進汙染工廠，本案既然大林鎮民不接收、抗議嚴重，加上日前已有其他縣市爭取，台糖內部已決定到他處會勘，重新規畫設廠地點。

嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，鎮長簡志偉與數...
嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，鎮長簡志偉與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠撒冥紙抗議。記者卜敏正／攝影
分享
大林鎮鎮長簡志偉（左）與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠抗議，台糖專案經理黃民...
大林鎮鎮長簡志偉（左）與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠抗議，台糖專案經理黃民生（右）接下陳情書，強調尊重地方聲音。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，鎮長簡志偉與數...
嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，鎮長簡志偉與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠撒冥紙抗議。記者卜敏正攝影
分享

建築情書義大
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

前瞻補助改造太保市水牛公園 里長：未見成果消化預算

2019-03-20 12:43

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

後壁白河東山柳營六甲受惠 黃16線將延駛高鐵嘉義站

2019-03-20 11:47

落葉翩翩起舞 嘉市桃花心木限定美景登場

2019-03-20 11:28

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

不想聞豬屎味 大埤鄉民拒建養豬場

2019-03-19 23:05

向毒品說不！ 南科移工反應熱烈

2019-03-19 23:04

南市鄰長無補助 議員擬編預算

2019-03-19 23:03

南市調降房屋稅 舊屋漲幅歸零

2019-03-19 22:59

一起去郊遊！雲林250位長輩逛石龜彩繪村、做紅龜粿

2019-03-19 18:20

口湖鄉拔仔腳聚落逢雨就淹 縣府耗資1200萬改善抽水站

2019-03-19 18:00

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

豬屎味不要來！ 雲林大埤村民抗議建設養豬場

2019-03-19 12:48

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top