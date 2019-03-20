影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮民不滿台糖將在大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，5場說明會未開完，就先向縣府遞件申請建照、失信地方，鎮長簡志偉與數十名鄉親，今天帶陳情書到大林糖廠抗議、撒冥紙，台糖專案經理黃民生接下陳情書，強調尊重地方聲音，申請建照是按計畫程序執行，內部已決定另尋他處設廠。

「台糖作法惡質，不尊重地方聲音！」大林鎮長簡志偉直言，台糖公司從有意設立牡蠣廠加工廠，就沒有和地方充分溝通，地方經過爭取、要求開5場說明會，對方卻玩兩面手法，一方面開說明會，同時間也申請建築執照，這種做法等同欺騙，也是大林鎮民最無法接受部分。

簡志偉說，鎮公所秉持公正立場讓聽取雙方意見，但台糖公司行為，讓說明會只流於形式，他不能接受。這次抗議活動，不滿民眾原本還想潑糞抗議，經他拜託才制止，現在地方有兩訴求，其一要求台糖公司3天內承諾，牡蠣殼工廠不設大林，同時也要對於這次失信行為向地方道歉。

大林鎮民代表江明赫表示，不能接受台糖公司這種做法，日前鎮民代表會已決定，正式行文表達不滿、請台糖說明。

台糖公司牡蠣殼投資專案經理黃民生表示，本案送件原因，是當初標案建築公司與台糖公司簽約，契約必須依計畫期程執行，否則一定違約，才會在說明會召開過程申請建照，但預定興建現址尚未整地，絕非不尊重地方。