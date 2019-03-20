前瞻補助改造太保市水牛公園 里長：未見成果消化預算

2019-03-20 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府闢建的太保市水牛公園，園區有全台唯一具文史資產及宗教信仰牛將軍廟，早期出租民間經營藝都表演村，後收回做休閒公園，因缺乏管理維護，長期閒置荒廢，縣府爭取中央前瞻計畫1500萬元，去年底發包改造公園，汰換更新老人兒童休閒遊具設施，即將完工，當地南新里長葉全成今天痛批縣府收回經營，共投入逾5000萬元改造，未善盡管理維護，看不到成果，消化預算。

縣府建設處說，水牛公園景觀改造，包括汰換更新兒童遊具及老人休閒體健設施，整修步道，園區內外植栽更新，拆除園區外北港路旁破碎玻璃圍籬，改用綠籬設施，近日完工驗收。

經發處說，公園閒置的服務設施大樓含地上二層地下一層，辦理委託民營ＲＯＴ，由耐斯集團所屬新日化公司得標，上個月簽約，經營期限15年，近日辦理點交，由新日化規劃做農特產賣場及餐廳，年租金70萬元，公司須維護清潔。

葉全成不滿說，縣府當初建水牛公園徵收私有地，出租民營又回收，先後砸下逾5000萬改造公園，砸大錢看不到成果，還拆除園區外玻璃圍籬及鐵架，縣府重新委託民營，里民沒意見，只要求做好管理維護，勿再閒置，否則將率里民到縣府抗議。太保市長黃榮利說，水牛公園縣府回收，公所無權介入，希望善盡管理維護，提供市民良好休閒處所。