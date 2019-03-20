走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市政府2年半前與台灣城市動力公司合作，在嘉義市推動e-bike公共電動二輪車租賃系統，曾遭議員質疑市民使用率不高，且管理鬆散，恐賠上城市形象。台灣城市動力公司前年7月起就沒繳租金，已積欠150萬，市府已在上月18日和對方解約，要求盡速撤場還地。

嘉義市長黃敏惠說，市府目前已不再與城市動力公司 e-bike合作，該公司退場後，市府相關單位會盡速恢復場地，將人行道及停車格還給行人、市民，未來將會力推公共運輸，包括全電動公車路線及爭取引進公共自行車系統。

此事在市長臉書引發熱烈討論，不少網友留言提到「希望爭取ubike進駐，讓觀光客可以深度認識嘉義市」，市府表示，相關作法持續評估規畫中。

嘉義市立委李俊俋說，嘉市腹地小，未來輔以鐵路高架化的規畫，橫貫東西區的陸橋打通，以棋盤式道路連貫全市，先天優勢有利於公共運輸系統的建立，若市府提出公共運輸系統的規畫草案，他會全力支持市府，向中央爭取預算（如鐵路高架化、高鐵快捷公車），不分黨派齊心努力改變嘉義。

台灣城市動力公司前年11月進場，在嘉義市設立11處租賃站，以嘉義火車站的流動情況最佳，使用者以學生族群、自由行遊客居多，e-bike可甲地借、乙地還，一小時租金60元，日租一天200元，時速約25公里，一組電池可騎乘25至30公里，難騎出嘉義市範圍，適合短距離代步。

嘉義市政府交通行政科長張瓊璽說，台灣城市動力公司前年7月就沒再繳租金，累積約150萬，雙方已在2月18日解約，對方也同意中止合約，要求車輛盡速移除並撤場還地，並限期繳還租金。

張瓊璽表示，e-bike當初是自帶資金進來嘉義市建置營運，市府沒有出錢，共設11個站位，向市府租賃10處土地及向台鐵局租賃1處土地，與台灣城市動力公司僅訂有土地租賃契約。根據台灣城市動力公司的資料，在嘉義市營運期間累計有3萬2000人名會員，會員沒有儲值，權益問題較單純。