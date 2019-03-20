台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



未來台南市的停車位不用找，市府結合民間廠商，在市區埋設2500的地磁，可以顯示哪個停車位有空缺，駕駛人可以從入口的資訊牌，還有台南好停App看到這些資訊。

地磁目前已經在埋設中，預計下半年可以完成，資訊牌與APP則將在10月上線。

交通局表示，之前在東區已經設有2600個路邊停車格無人收費系統，未來將整合這些資訊，加上路外停車場的監控資訊，可以完整的提供給駕駛人市區的停車格狀況。

交通局並表示目前各縣市都在進行停車格的地磁設置，但是台南市不僅規模最大、而且系統整合最完整。

交通局局長林炎成表示，智慧停車管理是交通局重要的施政目標，為提供民眾即時的停車資訊，除建構台南好停APP、委外營運的公有停車場智慧化、智慧路邊停車計費系統，現將在永華市政中心、安平、中西、北、東區等5個地區率先引進2500枚地磁偵測系統埋設在路邊停車格位，即時偵測停車格週轉使用狀況。

林炎成指出，為提供臺南市民多元智慧停車服務，提升停車便利性，台南市政府配合經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫」推動「智慧路邊車位偵測停車收費管理整合系統計畫」，由台灣國際開發事業有限公司、博辰科技股份有限公司及鼎漢國際工程顧問股份有限公司共同組成團隊，協同在地生態圈共同打造台南智慧停車消費圈。

林炎成表示，本案配合經濟部工業局智慧城鄉計畫，總經費1億元，由經濟部工業局與業者共同出資，台南市政府負責規劃停車需求熱點商圈路段為示範場域，引進民間新式科技，成為智慧城市智慧交通應用案例。

台南市停車管理處處長黃俊傑表示，本計畫應用LPWAN通訊傳輸技術，結合智慧地磁偵測系統，即時提供民眾路邊車位整合資訊，同時於路口決策點設置剩餘車位數位顯示器，作為駕駛者停車決策的重要指標，將有效引導民眾前往路邊空車位停放，減少尋找空車位的時間，也降低車輛繞駛造成的交通壅塞問題；即時路邊車位資訊同時提升本市巡場開單人員的服務品質，增進路邊停車收費管理效率。