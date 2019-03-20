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麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

三月正是麻豆文旦花開，結合國內興起的一股露營熱潮，主要產區麻豆區公所與下營區公所選在3月23日及24日與野營夥伴團一同舉辦「Madou‧A贏柚香車露巡禮」活動，在柚花盛開的時節，讓野營夥伴們能享受柚花陣陣清香，認識麻豆文旦的生長。

麻豆區公所表示，合作的野營團隊指出，柚香車露活動是一個新奇的體驗，號召了超過200台的車露夥伴，大家從台灣四面八方前來麻豆區集合，享受一下所謂的柚花清香，感受徜徉在花香裡的美麗回憶，順便來一趟小鎮之旅。

台南麻豆文旦是中秋佳節必備的優質水果，很多人吃過文旦，卻不一定知道文旦的生長過程，從柚樹開花、聞過柚花香，讓這趟旅行留下深刻印象。

台南地區麻豆文旦栽種面積就高達1000餘公頃，最大宗就分布於麻豆區及下營區，整個地區就是柚樹森林。

三月下旬正是柚花盛開的時節，每天清晨或是傍晚正是柚花花香最為綻放的時刻，米白色的柚花，自有清新脫俗的風格。

兩區也有許多的特色道地美食，如麻豆碗粿、柚子雞、柚子茶及下營鵝肉冬粉，除了夜宿台灣首府大學，欣賞麻豆及下營在地社區團體所帶來的表演，也可順到一遊總爺藝文中心，再穿梭小鎮走訪柚花飄香的景點。

麻豆文旦3月進入柚花飄香。記者吳淑玲/攝影
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麻豆文旦3月進入柚花飄香。記者吳淑玲/攝影
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麻豆文旦3月進入柚花飄香。記者吳淑玲/攝影
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文旦露營中秋
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