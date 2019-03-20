安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



日籍國際建築大師安藤忠雄3年前，計畫在嘉義縣阿里山鄉，興建「山之教堂」，豈料，居間安排牽線的安藤事務所亞洲代表設計師郭中川前年遽逝，計畫停擺，郭中川所屬基金會執行長李淑華及建築界好友等5人，為圓郭生前夢想，組推動團隊重新啟動，日前拜會縣長翁章梁，翁支持續建教堂，讓山之教堂興建重燃希望。

安藤2016年透過郭中川介紹，籌劃在阿里山建山之教堂，當時專程抵台由縣長張花冠陪同，到預定地樂野服務區踏勘討論，期許山之教堂興建，為嘉縣打造新國際景點，但因郭突因病驟逝，少了與安藤溝通、互動信任中間人，張花冠又卸任，興建計畫停擺。

日前文化觀光局長許有仁、嘉縣家長協會理事長蔡惇敘，陪山之教堂推動團隊，包括郭中川所屬基金會執行長李淑華、旅居日本台商與安藤合作13年吳光亮、安藤在台建築事務所代表林鎮鯤建築師、凱達格蘭學校老師黃木壽及旅遊愛好者洪昭明等5人，拜會翁縣長，雙方相談甚歡。

許有仁說，山之教堂預定地阿里山公路61.5公里處樂野服務區，土地原為國有，已撥交縣府，原撥用目地非公共造產用途，行政配合需變更撥用計畫及水保設施等法令作業，土地沒問題，當初郭中川基金會募款又退還，基金會得重新募款，再與縣府重簽合作備忘錄，文觀局將與推動團隊合作，讓山之教堂早日興建。