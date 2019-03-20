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安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

日籍國際建築大師安藤忠雄3年前，計畫在嘉義縣阿里山鄉，興建「山之教堂」，豈料，居間安排牽線的安藤事務所亞洲代表設計師郭中川前年遽逝，計畫停擺，郭中川所屬基金會執行長李淑華及建築界好友等5人，為圓郭生前夢想，組推動團隊重新啟動，日前拜會縣長翁章梁，翁支持續建教堂，讓山之教堂興建重燃希望。

安藤2016年透過郭中川介紹，籌劃在阿里山建山之教堂，當時專程抵台由縣長張花冠陪同，到預定地樂野服務區踏勘討論，期許山之教堂興建，為嘉縣打造新國際景點，但因郭突因病驟逝，少了與安藤溝通、互動信任中間人，張花冠又卸任，興建計畫停擺。

日前文化觀光局長許有仁、嘉縣家長協會理事長蔡惇敘，陪山之教堂推動團隊，包括郭中川所屬基金會執行長李淑華、旅居日本台商與安藤合作13年吳光亮、安藤在台建築事務所代表林鎮鯤建築師、凱達格蘭學校老師黃木壽及旅遊愛好者洪昭明等5人，拜會翁縣長，雙方相談甚歡。

許有仁說，山之教堂預定地阿里山公路61.5公里處樂野服務區，土地原為國有，已撥交縣府，原撥用目地非公共造產用途，行政配合需變更撥用計畫及水保設施等法令作業，土地沒問題，當初郭中川基金會募款又退還，基金會得重新募款，再與縣府重簽合作備忘錄，文觀局將與推動團隊合作，讓山之教堂早日興建。

安藤在日本設計三大教堂：風之教堂、水之教堂與光之教堂，設計都融入當地自然景觀，安藤被阿里山鄒族故事感動，答應跨國合作，用清水模及原木為主元素，建山之教堂，地點原看中八八風災重建社區得恩亞納部落，考量建築基地安全及不破壞原始地貌，由縣府提供樂野村服務區1公頃基地。

日籍國際建築大師安藤忠雄（前）2016年抵台踏勘，計畫在嘉義縣阿里山鄉興建的「山...
日籍國際建築大師安藤忠雄（前）2016年抵台踏勘，計畫在嘉義縣阿里山鄉興建的「山之教堂」預定地樂野服務區。資料照片
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日籍國際建築大師安藤忠雄計畫在嘉義縣阿里山鄉，興建「山之教堂」的預定地樂野服務區...
日籍國際建築大師安藤忠雄計畫在嘉義縣阿里山鄉，興建「山之教堂」的預定地樂野服務區。資料照片
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國際建築大師安藤忠雄計畫在阿里山興建「山之教堂」，牽線建築師郭中川前年遽逝，郭的...
國際建築大師安藤忠雄計畫在阿里山興建「山之教堂」，牽線建築師郭中川前年遽逝，郭的多位好友組推動團隊重新啟動，日前拜會縣長翁章梁（右三）。圖／嘉縣家長協會理事長蔡惇敘提供
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