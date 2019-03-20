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獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

曾是台積電作業員副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

曾是台積電無塵室作業員、嘉縣副議長助理，41歲麻豆女青農李育綺返回麻豆家鄉創業，研發柚子醬油、柚子蔘等加工品，希望尋求市場新通路，拓展文旦新藍海。

跟許多麻豆鄉親一樣，李育綺出身柚農家庭，打從阿公迄今，李家已是第三代，不忍父親李賴年紀漸長，與弟弟李明彥恐無力照顧家中廣大文旦園，李育綺日前辭掉工作回老家，當起「專業農民」。

上進心強的李育綺，畢業於麻豆真理大學，曾在台積電擔任作業員，也在嘉義某飯店任職過，去年還是嘉義縣副議長陳怡岳助理，經常嘉義、台南兩地奔波，多年前自創「綺の雜貨小鋪」，曾前往百貨公司擺攤試水溫。幾番評估後，這次定返鄉全力投入家中文旦產業。

為此，她與弟弟、父親簡單分工，兩人主要以文旦園為主，她投入開發柚子蔘；今年初又開發出柚子醬油，前者柚子蔘選自麻豆文旦果肉，添加金棗、甘草等，以慢火烘焙，歷經九蒸、九曬、九烘多層次製作而成。

至於柚子醬油，嚴選純非基改黃豆，添加水、鹽、蔗糖、文旦柚等，伴醬內含果粒10%，不添加防腐劑，合作廠商通過ISO22000及HACCP驗證，非一般地下代工廠，確保消費者衛生權益。

「我一直很想創業，希望能幫家中文旦，拓展不同通路市場。」李育綺說，創業過程可以理解，是挑戰也是機會，返鄉打拚，心中更有踏實感，自是全力以赴。

曾在台積電、嘉義縣議會服務，麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不...
曾在台積電、嘉義縣議會服務，麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不同通路。記者謝進盛／攝影
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麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不同通路。記者謝進盛／攝影
麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不同通路。記者謝進盛／攝影
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曾在台積電、嘉義縣議會服務，麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不...
曾在台積電、嘉義縣議會服務，麻豆女柚農李育綺返鄉研發柚子醬油、柚子蔘，拓展文旦不同通路。記者謝進盛／攝影
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文旦創業
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