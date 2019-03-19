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口湖鄉拔仔腳聚落逢雨就淹 縣府耗資1200萬改善抽水站

2019-03-19 18:00聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林口湖鄉拔仔腳聚落每逢大雨就淹水，該聚落雖有建置烏麻園小排抽水站，但既有抽水機組抽水效益不佳、蓄洪池蓄水量不足問題，雲林縣府規劃耗資1200萬元，要將既有蓄洪池擴建、更新抽水機，縣府今天到場會勘，預定工程期要150天，完工後將減少該聚落每年平均洪災所造成600萬元損失。

當地居民、農民說，拔仔腳聚落周邊的牛挑灣溪，只要到了梅雨季、颱風天就要開始擔憂農田變水田，住宅區也不堪其擾，幾乎都是豪雨成災，水淹小腿肚見怪不怪。

口湖鄉境內雖設有烏麻園小排抽水站，每逢豪大雨牛挑灣溪水位就會高漲，需仰賴抽水站排洪，但近年來蓄洪池蓄水量不足、抽水機組抽水效益不佳，導致周邊容易淹水，縣府近年也接獲地方陳情，決定改善抽水站設施。

縣長張麗善、口湖鄉長林哲凌等人今天到場會勘，張麗善說，縣府接到陳情後，已自籌經費規劃改善抽水站設施，並向水利署爭取工程經費，盼望能改善淹水問題。

縣府水利處長許宏博表示，本次改善工程主要是擴建既有蓄洪池、增設擋土牆96公尺、進水箱涵12公尺及更新1CMS抽水機組，總工程經費約1200萬元，所需工期150天，完工後可增加抽水站抽水效率。

縣長張麗善（右1）今天到場會勘。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（右1）今天到場會勘。記者李京昇／攝影
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烏麻園小排抽水站。記者李京昇／攝影
烏麻園小排抽水站。記者李京昇／攝影
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淹水張麗善
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