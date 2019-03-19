李廷諺奪冠甩破數千酒瓶 勉後進堅持到底

2019-03-19 14:06 中央社 嘉義市19日電



2017亞太盃調酒大賽花式調酒冠軍李廷諺，自高中起就參加國內外花式調酒比賽。他說，自己甩破了數千支酒瓶，才獲得亞太盃冠軍，勉勵年輕學子堅持到底，就有機會成功。

第10屆大同盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽，今天在嘉義市耐斯王子大飯店舉行，李廷諺應邀參加開幕表演，他以電影「死侍」造型出場，拋、甩、接酒瓶的絕技，令現場觀眾驚呼連連，展現亞太盃冠軍的實力。

李廷諺接受中央社記者訪問時表示，他在高中時期開始接觸調酒，認為甩瓶很帥，一摸到酒瓶就覺得很興奮，沒想到練習之後才知道辛苦；練習期間因經常接觸到水，得了富貴手，不容易抓住瓶子，經常摔破瓶，讓他非常懊惱。

他說，經過5年的苦練之後，終於拿到亞太盃冠軍，他期勉參賽學子，只要肯立定目標、勇敢朝夢想邁進，堅持到底，就有機會成功，在國際舞台發光發熱。

這項比賽由中華民國國際調酒協會、大同技術學院共同主辦，比賽分為「花式調酒」、「傳統調酒」、「雙人托盤」、「咖啡拉花創意」等競賽項目，共有500多名學子報名參賽。

其中，花式調酒部分，參賽選手無不挖空心思，分別裝扮成蜘蛛人、鋼鐵人、台灣原住民、日本福神等造型；參賽選手將酒瓶、酒杯拋甩在空中，有如特技表演，現場尖叫聲不斷。

大同技術學院校長林明芳致詞表示，這項比賽今年首度移師嘉義市唯一的五星級飯店舉行，提供參賽學子發揮技藝，一展所長的表演舞台。

中華民國國際調酒協會理事長郭朝坤致詞指出，大同盃是每年選拔台灣調酒好手的第一站，今年已邁入第10屆，希望選手展現實力，成就這場精彩絕倫的賽事。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑致詞表示，歡迎全國調酒高手們來到飯店，也感謝大同技術學院長期與飯店產學合作，提供技術與人力支援，並持續舉辦大同盃賽事，相信調酒未來在國際上一定能持續發光發熱。