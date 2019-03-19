豬屎味不要來！ 雲林大埤村民抗議建設養豬場

2019-03-19 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「豬屎味不要來！」雲林縣大埤鄉豐岡村民不滿養豬業者要在鄰近村莊設置養豬場，30多位村民今天拉白布條到大埤鄉公所抗議，他們控訴公部門沒有跟村民協調，直接通過建築執照、畜牧許可，他們將全力反對養豬場興建。

豐岡村長張佩寓控訴，業者將設置的養豬場緊鄰休憩公園，距離最近的住宅區也僅300公尺，且該業者還沒取得畜牧許可同意就先偷跑動工，甚至偷蓋水泥建築物，如今卻拿到建照，令人質疑縣府、公所是否官商勾結，任意核發執照，要讓村民與豬屎味度日。

村民蔡忠民說，他13年前也曾養豬，但發現養豬會汙染地方環境，因此改種田餬口，而今業者要在他家隔壁蓋豬舍，甚至把他的家圍牆當擋土牆，讓他感到非常氣憤。

其他村民也提到，業者要蓋豬場的土地是農牧用地，但還沒經過核准就違建、堆放廢棄土方，現在又說要蓋豬舍，眾人都極力反對，沒人想要吃飯配豬屎臭味。

大埤鄉公所祕書邱旭堉指出，業者從106年開始申請建照，直到去年12月業者提訴願，公所才依法核發建照，期間申請三次被退回，主因村民陳情、先建豬舍先期設施，縣府已針對業者違反農地使用開罰6萬，並無偏袒業者情況。