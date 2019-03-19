台南整合救災資源 奇美高空砲塔化學車入列

2019-03-19 11:59 中央社 台南19日電



台南市政府今天與3個單位簽署救災合作備忘錄，整合各單位的消防救災能量互相支援。奇美實業新添購的高空砲塔化學車被視為消防車輛中的夢幻機種，也將加入區域救災體系。

台南市政府消防局與奇美實業、台南航空站、聯華電子公司南科廠上午在奇美實業簽署合作備忘錄，並展示各單位的消防裝備及人員；奇美實業消防隊與台南航空站的大型化學泡沫消防車難得公開亮相。

台南市政府秘書長方進呈致詞時表示，台南市幅員廣大，而且工業區就有20多個，工廠約有1萬家，如果只依賴市政府的消防救災能量，在大型災害發生時可能仍然不足。

方進呈表示，台南市消防局調查可提供救災資源的公民營機關並造冊管理；其中奇美實業、台南航空站與聯華電子南科廠都有自屬的消防隊，並採購消防車或器材車。更重要的是，3個單位願意與市府共享資源。合作備忘錄簽署後，未來在災害發生時，可以區域聯防的方式相互支援，降低災損。

奇美實業副總經理李建興表示，奇美創辦人許文龍常說工安、環保預算無上限。奇美除針對工廠特性購置先進消防車輛外，也成立自己的消防隊「奇美鳳凰小隊」，目前編制68人；並擁有化學車、雲梯車、器材車、還有新添購的高空砲塔化學車，目前全台僅此一輛。

他說，這台由奧地利購入的高空砲塔化學車最遠射程可達100公尺，每分鐘砲塔出水可達6000公升；泡沫裝載量5.5公噸，約為一般泡沫消防車的兩倍，被視為現今消防車輛中的夢幻機種。先進設備不只確保工廠安全，也將成為台南救災資源中的一環，善盡社會公民責任。