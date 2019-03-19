山區旅遊緊急救護處置 西拉雅風管處辦體驗提升安全

2019-03-19 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



山區旅遊緊急救護該如何處置？西拉雅風管處辦體驗提升旅遊安全。圖/西拉雅國家風景區管理處提供 分享 facebook

西拉雅國家風景區管理處邀請台灣野外地區緊急救護協會辦理一系列山區戶外遊憩急救教學體驗活動，並邀請西拉雅產業策略聯盟業者共同簽署旅遊安全宣言。

交通部觀光局將本月18日至23日訂為「旅遊安全宣導周」，西拉雅國家風景區屬山區性質，戶外遊憩活動相當興盛，管理處特別規劃一系列山區戶外遊憩急救教學體驗活動，包含蜂螫蛇咬處置、預防熱傷害及失溫與登山迷途預防等課程、讓轄區業者及志工同仁瞭解從事戶外活動正確的急救常識與技能，萬一發生意外事故時，可適時協助遊客做緊急處置與救護，提升第一線人員救護能力。

西拉雅管理處也藉由產業策略聯盟群組平台，共同簽署旅遊安全宣言，延續旅遊安全連署作為，也希望透過產業界妥適規劃旅遊產品、建置優質安全遊樂環境以維護遊客權益。

管理處配合「旅遊安全宣導周」，除辦理戶外安全宣導活動外，後續也將針對CPR、AED基本救命術、水上救生、緊急應變、消防安全、地震等主題進行訓練課程或演練；管理處去年針對轄區特性，製作五大主題旅遊安全影片，涵蓋旅遊、泡湯、單車、重機與水域活動，也將於各遊客中心、網站、跑粉絲專頁進行宣導，時時提醒遊客注意自身旅遊安全。