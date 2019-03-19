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最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，2...
百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，23日周末首航試營運嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，航程只要1小時。圖／百麗航運提供
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百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，23日周末首航試營運嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，航程只要1小時，業者指稱，雲豹不僅擁有台灣第一的高速，還配有水下平衡系統，大幅降低暈眩感， 從23日至4月2日試營運，布袋往返澎湖馬公優惠船票，不分大小經濟艙來回600元、商務艙來回800元、商務艙包廂來回1000元。

配合雲豹客輪首航試營運，布袋鎮最具規模夢想家海景渡假大飯店，也祭出船票加住宿一夜只要千元好康優惠，夢想家總經理游美榮說，雲豹輪首航兼並慶祝飯店周年，23日到4月2日止優惠期間，遊客可在搭客輪前一天提前住宿，也可回程後住宿。

嘉縣嚴選伴手禮協會常務理事游志豪，在布袋觀光漁市經營黑皮酥皮肉圓總店，宣布即日起至10月30日止，憑布袋港至馬公船票任一船班當日票根，享消費滿300元送50元小菜一份優惠（限內用）； 嘉義市有旅行社因應雲豹輪首航，推出三天二夜澎湖旅遊，船票加飯店遊程，全部不到4000元優惠。

百麗航運說，雲豹輪23日將從布袋港首航，只要1小時就達澎湖馬公，試營運期間23日至4月2日止，布袋往返馬公，不分大小經濟艙來回600元(原價單程千元)、商務艙來回800元、商務艙包廂來回1000元，開航時間27日以後 每天早上10點20分布袋港開船，下午4點20分回布袋港。

雲豹輪按國際高速客輪最高安全規範監造完成，總噸位899 噸， 巡航船速最高39.2節(約時速70k/h)，載客數552人，為降低旅客航行暈眩感，船體規格上搭載船體穩定系統，內裝提供旅客高規格乘坐環境(全牛皮坐椅)，媲美客機機艙頭頂置物空間，簡潔明亮飲區、溫馨舒適會議桌，讓遊客邊規劃旅程邊欣賞窗外海景。

百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，2...
百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，23日周末首航試營運嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，航程只要1小時。圖／百麗航運提供
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