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何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

小時失雙親角力選手錄取台東大學 他說逆境是偉大老師

2019-03-18 21:20聯合報 記者卜敏正╱即時報導

大學繁星今天放榜，永慶高中林玄斌國中前失去雙親，家中7名兄弟姊妹透過親戚協助、清苦生活，他參加學校角力隊、免費住宿，全心投入角力訓練、比賽賺獎金，去年獲選台灣角力公開賽國家代表選手，這次繁星也如願錄取國立台東大學體育系，全校師生都為他高興。

永慶高中今年40名填報繁星，有33名摘星成功，其中第一志願上榜佔61%，錄取國立大學比例近五成。除台、成、政大等名校皆榜上有名。以校排1%錄取成大工程科學系的羅文璟，被問到這麼出色成績，為何不選填台大，他坦言台大是一流學府，很多人卻往往不知道為什麼非讀台大不可，他不想成為盲目追隨一員，與其「盲選」，不如選一所更適合的校系。

永慶高中體育班今年3人填報，都全數上榜，其中最讓師生高興的，就是角力隊的林玄彬。

永慶高中校長蘇淵源表示，林玄彬就讀國中前因故失去雙親，家中7名兄弟姊妹由親戚協助照顧、經濟拮据，國中選擇就讀體育班，專攻角力，獲得獎金就幫助家裡減輕負擔，從小就培養遇挫折、不畏逆境精神，是學習典範。

「逆境是偉大老師！」林玄彬表示，因為從小失去雙親，讓他必須用雙倍勇敢來面對生活的艱苦、內心的無奈，但逆境也教導他面對一切試煉、挫折，他經常自我提醒，不能被困境擊倒，唯有不斷努力、訓練，才有機會成功。未來進入體育系後，會努力爭取奧運資格，不僅為國家奪得獎牌、爭光，也要突破逆境、完成夢想。

永慶高中校長蘇淵源（右）稱讚林玄彬（左），從小培養遇挫折、不畏逆境精神，是學習典...
永慶高中校長蘇淵源（右）稱讚林玄彬（左），從小培養遇挫折、不畏逆境精神，是學習典範。圖／永慶高中提供
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永慶高中校長蘇淵源（中）稱讚羅文璟（左）、林玄彬（右），努力朝夢想前行。圖／永慶...
永慶高中校長蘇淵源（中）稱讚羅文璟（左）、林玄彬（右），努力朝夢想前行。圖／永慶高中提供
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體育台大繁星
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