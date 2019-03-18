小時失雙親角力選手錄取台東大學 他說逆境是偉大老師

2019-03-18 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



大學繁星今天放榜，永慶高中林玄斌國中前失去雙親，家中7名兄弟姊妹透過親戚協助、清苦生活，他參加學校角力隊、免費住宿，全心投入角力訓練、比賽賺獎金，去年獲選台灣角力公開賽國家代表選手，這次繁星也如願錄取國立台東大學體育系，全校師生都為他高興。

永慶高中今年40名填報繁星，有33名摘星成功，其中第一志願上榜佔61%，錄取國立大學比例近五成。除台、成、政大等名校皆榜上有名。以校排1%錄取成大工程科學系的羅文璟，被問到這麼出色成績，為何不選填台大，他坦言台大是一流學府，很多人卻往往不知道為什麼非讀台大不可，他不想成為盲目追隨一員，與其「盲選」，不如選一所更適合的校系。

永慶高中體育班今年3人填報，都全數上榜，其中最讓師生高興的，就是角力隊的林玄彬。

永慶高中校長蘇淵源表示，林玄彬就讀國中前因故失去雙親，家中7名兄弟姊妹由親戚協助照顧、經濟拮据，國中選擇就讀體育班，專攻角力，獲得獎金就幫助家裡減輕負擔，從小就培養遇挫折、不畏逆境精神，是學習典範。