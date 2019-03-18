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台南市全球經貿合作拓展計畫 今年鎖定日本法國

2019-03-18 21:18聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府經濟發展局今年持續規劃辦理2019台南市全球經貿合作拓展計畫，預定6及10月赴日本和法國進行三合一經貿拓展，希望吸引國際大廠至台南進行合作與投資。

經發局說，去年分別至英國、日本和泰國參展，共招攬37家廠商，各展加總攤位數共18個，並邀約與拓銷團產業相關英國、日本和泰國共41家廠商進行媒合商談。

促成來訪專業訪客共有3千651家次，完成1千032個面對面商機媒合洽談，企業參訪8家次，創造現場商談金額共約4億元，未來一年之潛在商機預計達10億元，迄今成交金額為1.6億元。

而今年南市經貿合作拓展計畫選定紡織業、成衣及服飾品製造業，以及金屬製品製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造等產業，預定6及10月赴日本及法國進行三合一方式經貿拓展。並邀約12家國際買主參與商洽媒合，每次參展並將安排拜訪2家以上廠商，每場次規劃邀約8至12家台南市企業參加。

經發局表示，該計畫將辦理說明會介紹拓展詳細內容，邀請相關企業分享實務經驗，說明會時間為2019/3/29(五)下午1點半在經濟部台灣創新園區舉辦，報名截止日期為本月27日，誠摯邀請本市企業踴躍參與。

台南市全球經貿合作拓展計畫， 今年鎖定日本法國。圖╱台南市政府經發局提供
台南市全球經貿合作拓展計畫， 今年鎖定日本法國。圖╱台南市政府經發局提供
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泰國法國經濟
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