補助1千元鼓勵上駕訓班學騎機車 雲嘉迄今待設

2019-03-18 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



交通部公路總局為降低機車事故意外，日前提出機車駕訓補助措施，4月16日起只要先上3天駕訓班，考取駕照後即可獲得1000元補助，嘉義區監理所轄區目前僅台南2家，雲嘉都沒有，公路總局規劃4月辦理「駕訓班普通重型機車教練訓練暨觀摩會」，鼓勵設置普通重型機車訓練，雲嘉南有12家駕訓班報名參與，有意願增設普通重型機車訓練班。

嘉義區監理所表示，目前轄區雲、嘉、南計有台南市中山及大台南2駕訓班，設有普通重型機車訓練班別。另大型重機訓練班雲林2家、嘉義2家、台南4家。國內目前只有汽車考照規定要先上駕訓班，或持有學習駕照三個月後才可報考，機車考照並無強制規定上駕訓班。

公路總局日前表示，目前全台有24家機車駕訓班，去年全台有27萬人報考機車駕照，但僅約2800人參加機車駕訓班，比率不高。為強化機車騎士安全，中央首度編列800萬元經費，補助民眾機車考照前先上駕訓班，增加未來上路安全性。