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16處公墓不是滿葬就是濫葬 台塑協助四湖公墓整建

2019-03-18 19:00聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天由四湖鄉長蘇國瓏、前立委張嘉郡、副議長蘇俊豪等各界共同主持動土儀式。蘇國瓏說，四湖共21村，目前有16處公墓，不是滿葬，就是濫葬，阻礙發展，經多方爭取終能東區的新庄公墓公墓公園化及納骨堂終能動工，未來可解決濫和滿葬窘境，讓祖墳環境更加完善，民眾祭拜掃墓更加方便。

蘇國瓏說，新庄納骨塔由台塑企業贊助興建，本體為3層建築；雲林縣府補助3000萬元進行遷葬整地。工程期間公墓現場設置6個貨櫃做為暫厝處，將先人遺骸暫時安奉於內。

蘇鄉長說，新庄公墓規劃有納骨塔、土葬區、服務中心、無主祠、簡易靈堂、土地公、停車場等殯葬設施，將可疏解附近村里墓地及塔位不足的需求，並積極宣導改善喪葬習俗，倡導合乎時宜的喪葬禮儀並節約喪葬經費，促進殯葬現代化，並帶動四湖整體發展。

蘇鄉長表示，目前四湖鄉只有台17線以西的溪崙與飛沙兩個公墓納骨堂但均已趨飽和，東半部的新庄傳統公墓已禁葬，東半部的鄉民想要落葉歸根完全沒有納骨堂可用，只好將親人葬在東勢鄉與元長鄉等地，由於跨鄉鎮沒有優惠，價格大約都是兩倍計算。因此建新納骨塔是他重要政見，如今在台塑和縣府協助下得以實現，造福鄉民他甚感欣慰。

四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天動土。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天動土。記者蔡維斌／攝影
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四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天動土。記者蔡維斌／攝影
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建築
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