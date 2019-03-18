16處公墓不是滿葬就是濫葬 台塑協助四湖公墓整建

2019-03-18 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天由四湖鄉長蘇國瓏、前立委張嘉郡、副議長蘇俊豪等各界共同主持動土儀式。蘇國瓏說，四湖共21村，目前有16處公墓，不是滿葬，就是濫葬，阻礙發展，經多方爭取終能東區的新庄公墓公墓公園化及納骨堂終能動工，未來可解決濫和滿葬窘境，讓祖墳環境更加完善，民眾祭拜掃墓更加方便。

蘇國瓏說，新庄納骨塔由台塑企業贊助興建，本體為3層建築；雲林縣府補助3000萬元進行遷葬整地。工程期間公墓現場設置6個貨櫃做為暫厝處，將先人遺骸暫時安奉於內。

蘇鄉長說，新庄公墓規劃有納骨塔、土葬區、服務中心、無主祠、簡易靈堂、土地公、停車場等殯葬設施，將可疏解附近村里墓地及塔位不足的需求，並積極宣導改善喪葬習俗，倡導合乎時宜的喪葬禮儀並節約喪葬經費，促進殯葬現代化，並帶動四湖整體發展。