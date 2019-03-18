荔枝椿象蠢蠢欲動 嘉市府多管齊下防治

2019-03-18 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



荔枝椿象的「紅色大軍」蠢蠢欲動，果樹、行道樹、校園紛紛淪陷，嘉義市政府建設處公園管理科長陳嘉麗說，目前在南興公園、北香湖公園、和嘉義公園發現荔枝椿象蹤影，市府今天已在南興公園噴藥，提醒市民噴藥過程別太靠近樹木。

荔枝椿象是近年入侵的外來種，除了會吸食荔枝、龍眼的嫩葉汁液，導致落花、落果、嫩枝和幼果枯萎，引起荔枝果實酸腐病，造成農業災損外，荔枝椿象受到驚擾時還會噴出毒液，讓人皮膚遭到灼傷。

去年全台受到荔枝椿象紅色軍團危害，果農心有餘悸，嘉義市並非以農業為主要產業的縣市，但仍有不少小戶農家種植相關作物，且北香湖公園、南興公園等公園內種有相關樹木，去年就因為荔枝椿象大舉入侵，造成有人被毒液灼傷，市府噴藥防治，公園內蟲屍滿地，讓人看了頭皮發麻。

市府建設處農林畜牧科表示，嘉義市農業區符合資料農友可攜相關資料至農會申請用藥補助，已通知農友荔枝椿象防治期程為1月至5月，現階段針對成蟲爆發期用藥，市政府提醒農友，6月1日起，為符合果樹安全採收期，要停止噴藥。