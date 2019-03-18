攀樹及植物染體驗新森活 嘉大森林週贈苗起跑

2019-03-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國立嘉義大學森林暨自然資源學系即日起至24日辦2019年森林週活動，憑發票可換樹苗，也規畫攀樹課程、植物染等體驗，還有學生創作的森林手工藝品成果展及販售，及認識森林動植物闖關活動，適合各年齡層及校外教學參觀。

為呼應每年3月植樹節推廣植樹綠化及環境教育等理念，活動期間每天辦贈苗活動。苗木來源有學生在育林學實習自行培育的樹苗，及嘉大校友經營的種苗場，今年林務局嘉義林區管理處也提供一批苗木。

贈送的樹苗包含阿勃勒、相思樹、竹柏、無患子、金露華等，都是熱門的觀賞植物。每日2場，分別為早上9時、下午3時，平日每場限量150株，假日每場限量250株，10張發票可換1盆，每人最多換3株，苗木贈完為止，現場不提供塑膠袋，募得的發票捐贈給台灣環境資訊協會。

活動在嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓舉辦，今年活動主題為「留下來一起森活」，現場有以嘉義地區低海拔至中、高海拔森林生態多種樣貌進行展示及解說，富有知識性。 活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/NCYUForestWeek2019/。