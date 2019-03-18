斗六林頭長青食堂啟用 吃得飽又能交朋友

2019-03-18 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



林頭社區長青食堂今天啟用。記者李京昇／攝影 分享 facebook 讓老人家填飽肚子又增進感情，雲林斗六市市公所與林頭社區，今天舉行長青食堂揭牌典禮，食堂首日啟用讓許多社區獨居老人或無法自理的長輩，齊聚一堂吃頓飯，場面相當溫馨。

斗六市長林聖爵說，公所配合雲林縣府長青食堂計畫，持續輔導社區推動長青食堂，林頭社區是斗六市第8個辦理長照關懷據點或長青食堂共餐的社區，盼望長輩們可以吃得健康又快樂，也讓長者的家人們安心。

住附近的李阿嬤表示，平常兒子出門工作，都是自己一人在家，以前時常跌倒，一年摔個十幾次，兒子知道了很心疼，所幸在志工幫忙來到關懷據點，有人陪著安心許多，現在又有長青食堂，連吃飯需求都照顧到，很感謝社區發展協會和志工們。

林頭社區協會理事長林燕輝說，很多老人家上了年紀行動不便，跟子女也少有互動，整天待在家不健康也不開心，長青食堂的作用是讓老人家走出家門，不但增加活動量又能溫飽，還可以認識其他同齡朋友，讓長輩重新綻放笑容。