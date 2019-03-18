鄒族獵人協會全台首發獵人證 傳承einu文化保護山林

2019-03-18 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣鄒族獵人協會將全台首度發出獵人證。圖／莊信然提供 分享 facebook

台灣第一個以民族為主體的獵人協會「嘉義縣鄒族獵人協會」，去年5月成立，並在林務局輔導下，獲得嘉義縣政府核準設立，3月20日上午將在阿里山鄉公所頒發全台首度的鄒族獵人證。獵人協會理事長高德生長老表示，獲頒獵人證象徵著獵人的榮耀，也代表著對鄒族社會發展與環境永續的神聖使命。

嘉義縣鄒族獵人協會是一群部落人士發想討論20多年，由東華大學環境學院長裴家騏教授協助成立，傳承鄒族狩獵einu文化、自律守護傳統領域，以及守護山林動物、自然環境。

高德生表示，einu文化是鄒族極為重要的倫理，包含人與人、部落和土地環境之間的和諧、禮儀與規範，也是每一個獵人要遵循的獵場美德。

這次有上百位族人申請獵人證，多次嚴格審核後通過率為84%，共89人將獲頒鄒族獵人證，其中還有4位是女性。

高德生說，擁有獵人證的獵人要遵守「鄒族獵人自治自律公約」相關規範，回報狩獵成果，數量，並進行獵場野生動物族群數量的監測與狩獵活動評估，並遵守獵物非營利規定，不做商業販售。